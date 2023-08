Voto electrónico en CABA: advierten "preocupante grado de improvisación"

Este domingo las máquinas no funcionaban en al menos tres centros de votación de CABA.

La jueza federal con competencia electoral de la ciudad de Buenos Aires, María Servini, advirtió que "resulta preocupante el grado de improvisación" en el manejo de las máquinas de votación electrónica para votar jefe de Gobierno porteño y cargos locales.

Servini alertó a la Cámara sobre la "impericia nunca antes vista en la organización y ejecución de un proceso electoral", en un escrito enviado al presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Via, informaron a Télam fuentes judiciales.

"Resulta preocupante el grado de improvisación con que se han manejado tanto la empresa contratada para la provisión e instalación de las máquinas de votación, como el propio Instituto de Gestión Electoral" de CABA, advirtió la jueza

La magistrada reportó problemas de funcionamiento hasta bien entrada la noche del sábado, en tanto que al inicio de la jornada de votación este domingo las máquinas no funcionaban en al menos tres centros de votación de CABA.

La jueza reportó que en algunos locales de votación las máquinas llegaron ayer por la noche, en otros no "habían sido conectadas ni probadas" y "en muchos locales no estaban los kit de instalación" y algunas máquinas "directamente no funcionaban" o con cableado suelto, lo que podría poner en riesgo la seguridad de los votantes.

"Se estima que aproximadamente un 30 por ciento de las máquinas estarían en esa situación", agregó.

El personal del juzgado permaneció hasta las 2 de la madrugada de este domingo en lugares de votación a la espera de técnicos de la empresa proveedora.

Fuente: Télam