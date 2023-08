Dirigida por Lombardero, la Comedia Cordobesa sube a Brecht al Real

Especial para La Nueva Mañana

La pieza del dramaturgo alemán que subirá escena este viernes –y los sábados 12 y 26 de agosto- es una curiosidad dentro de la producción brechtiana. La Comedia Cordobesa será la compañía encargada de poner en escena la obra bajo la dirección del prestigioso –y multipremiado- director argentino Marcelo Lombardero. La Nueva Mañana dialogó con él a cerca de la experiencia de abordar la obra con la Comedia Cordobesa -mediante la Agencia Córdoba Cultura (ACC) y el Teatro Real-, respecto a Brecht, y sobre su visión actual del teatro nacional y provincial.

Lombardero, ¿un desafío más en Córdoba?

-Vengo desde mis años de cantante de ópera -fines de los 80 y comienzo de los 90-. Ya en 2005 presenté El emperador de la Atlántida, y luego llevé adelante dos producciones de ópera-muy grandes y exitosas en el San Martín -, (Otelo-2011 y 2013-, y La flauta mágica -2015)-; y el año pasado en el Teatro Real -junto a Confluencia Barroca- presentamos un oratorio de Händel, El triunfo del tiempo y del desengaño. Entonces surgió la propuesta de trabajar junto a la Comedia Cordobesa. Acepté encantado, y asumí una obra de Brecht, poco conocida y distinta al grueso de su producción, un poco fuera del canon del teatro épico brechtiano; una comedia popular –según el mismo dramaturgo alemán la denominó-, aunque los tópicos de Brecht están mayormente presentes en la obra.

¿Por qué se decidió por esta pieza?

-Porque soy muy brechtiano; y esta es una comedia muy particular, con una profunda reflexión social. Pero sin un tópico fundamental de Brecht, es una obra en que no hay –en el protagonista-evolución a través del aprendizaje.

¿Hablamos de Puntila?

-Sí, un latifundista lleno de miserias humanas que parecen modificarse -humanizándose un poco- en los momentos de las borracheras a las que se entrega. Puntila enfrenta la posición de su sirviente, Matti. Este lacayo no es un revolucionario que quiere acabar con el patrón sino que pretende negociar con el capitalista, pero fracasa totalmente. La obra es una crítica a la burguesía reformista.

¿Dónde transcurre la historia?

-En Finlandia, por ello hay mucha música, hay mucho del tango finés, que es una corriente musical muy fuerte en ese país producto de la irrupción del tango argentino en Europa en los años 30.

¿Es la primera vez que dirige a esta obra?

-Sí, esta pieza solo se ha presentado tres veces en nuestro país: en la década del 50 y luego en los 2000.

¿De dónde viene su admiración por Brecht?

-Yo admiro su construcción dramática y su capacidad de generar situaciones dramáticas a través de la palabra y el lenguaje; pero lo que más me interesa de Brecht es su humanismo. Muchos lo rotulan de marxista, yo lo percibo como un profundo humanista, moralista y puritano -proveniente del puritanismo, y el protestantismo, alemán del SXIX-, un profundo opositor al romanticismo, posición que yo comparto.

¿Cómo ha sido trabajar junto a la Comedia Cordobesa?

- Estoy plenamente satisfecho de trabajar con ellos, y con todo el personal del Teatro. La Comedia Cordobesa es una institución distintiva, con gran tradición de producción. En Argentina hoy es única en su conformación, porque ya no existen elencos estables en acción ni en Nación, ni en CABA, ni en las demás provincias; existen sí los sellos -como la Comedia Bonaerense- pero están vaciados de actores. A diferencia de varios otros directores a mí me encanta trabajar con cuerpos estables y adoro a las compañías. Yo creo en las compañías estables, creo en el estado participando y siendo un actor impulsor de las políticas culturales. Y creo que justamente en estos organismos como la sinfónica y/o el coro polifónico provinciales, las agencias, los teatros y demás porque son cuerpos y elencos que promueven un desarrollo de un entorno cultural de calidad. Ahora me encontré con unos actores maravillosos, con niveles de compromiso, profesionalidad, competencia y entrega asombrosos, y con destacadísimo sentido de pertenencia y orgullo de formar parte de esta institución, y eso es un hecho muy auspicioso, que me da mucha alegría. Yo estoy muy acostumbrado a trabajar con elencos estables, en el exterior, sobre todo.

¿Cómo ve al teatro argentino en comparación?

-Tengo una posición política e ideológica al respecto; creo que estamos muy atrasados en términos de políticas culturales. La gran trampa de los últimos años es confundir el hecho artístico con un “evento”; y el neoliberalismo ha conseguido imponer al evento por sobre el hecho artístico; y esto daña, porque el hecho artístico es una construcción colectiva que genera –además de lo cultural- una actividad importante económica y social. En nuestra región solo existen las compañías nacionales de México, Chile y Uruguay. Pero más allá de estos tres países nada se puede comparar con la Comedia Cordobesa en la región.

¿Distingue a Córdoba en ese aspecto?

-¡Indudablemente! Córdoba cuenta con teatros -como el Real o el San Martín- con gran tradición de producción; en el resto lo que prima es desarrollo de eventos -por fuera de las producciones de los teatros-. La provincia de Córdoba aún mantiene estos cuerpos estables y centros de producción. La obra que presentamos es una producción propia. Ninguna de las otras grandes ciudades argentinas cuenta con esto. Es que también el neoliberalismo ha logrado instalar la confusión entre teatro y sala.

¿Cómo es eso?

-Un teatro es mucho más que una sala, es un espacio donde se genera una construcción artística que va desde sus elencos hasta su equipo de producción, y que genera una construcción que promueve el crecimiento artístico, personal, y además genera un entorno posible para que florezcan algunas otras cuestiones, y produce, finalmente, un espectáculo. Por ejemplo, esta obra de Brecht tiene 21 personajes en escena -con 16 actores-, y producciones varias, escenográfica, visual, vestuario; toda esa producción pone en funcionamiento a la integridad absoluta de las instituciones - Teatro Real, ACC- para producir un evento que es propio, del cual el teatro es dueño. Hay teatros que no cuentan con una sala, como el Teatro Negro de Praga, por ejemplo -y hay salas sin teatro, solo para eventos-. Una obra que anda girando, viene, pasa y se va, y no deja más nada. Para una organización privada de gran envergadura pensar en abordar esta obra sería imposible, porque prima la recaudación. Pero estas instituciones -Teatro Real, ACC- no tienen esa obligatoriedad recaudatoria, lo principal es producir, luego se intenta que la recaudación acompañe.

¿Distan mucho de la industria cultural?

-Esa denominación es otro concepto del neoliberalismo. Industria y cultura tienen poco que ver entre sí. Cuando se produce cultura desde los parámetros industriales lo que se logra es bajar la calidad, la calidad del pensamiento.

