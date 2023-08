“Sin el consenso en puntos básicos, será difícil que el país salga adelante”

El ministro de Justicia de la Provincia y el candidato a diputado nacional de “Hacemos por Nuestro País”, Julián López dialogó con La Nueva Mañana a pocos días de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), sobre el rol que tendrán los legisladores que representarán a Córdoba en el Congreso para defender los intereses de nuestra provincia.

“Nosotros siempre hemos mantenido el eje de defender y cuidar a Córdoba en el Congreso. En ese sentido, creo que tanto Juan Schiaretti como José Manuel de la Sota siempre hicieron o pusieron énfasis en privilegiar el interés de la provincia y de los cordobeses por sobre las cuestiones nacionales”, expresó López.

“Por otro lado, este reclamo viene de la mano del federalismo que está impulsando Juan Schiaretti, y que está vinculado al desarrollo y a la defensa, entre otros sectores, del agropecuario. Es en ese sentido, desde el Congreso los legisladores cordobeses respaldaremos la eliminación definitiva de las retenciones en los cuatro años de gestión, que es lo que se ha comprometido Schiaretti si tiene la posibilidad de llegar a la presidencia. La primera propuesta es reducir un 25% de las retenciones a partir del 10 de diciembre de 2023 y luego continuar haciéndolo de manera progresiva para que en cuatro años se eliminen definitivamente”, dijo.

- Schiarettti ha adelantado que el 22 de octubre se abre la posibilidad de estrechar alianzas con sectores partidarios que estén en la sintonía de lograr un gobierno de Unidad. ¿Cree que esas mismas alianzas tendrán su congruencia en el Congreso?

- El Congreso siempre debe trabajar en la búsqueda del consenso y de núcleos básicos de coincidencia que permitan avanzar en ideas o en propuestas comunes. Pero más allá de eso, en lo que ha sido muy claro Schiaretti es en decir que una vez que pasen las elecciones de octubre, hay que trabajar sobre una serie de puntos en los cuales tiene que existir coincidencia para poder avanzar en lo que denomina “un frente de frentes”. Me parece que esto obviamente podrá tener un impacto en el trabajo en la Cámara de Diputados, como lo viene teniendo ya en la de Senadores, para que determinados proyectos, ideas y propuestas en común sean aprobados con una mayor fortaleza.

- En el caso de que Schiaretti no llegue a ser presidente pero sí forme parte de este frente de frentes, esas ideas que son parte de sus ejes de campaña ¿serán llevadas adelante por los mismos legisladores cordobeses en el Congreso?

- Nosotros obviamente que aspiramos a que Juan Schiaretti haga una gran elección en las PASO, y que incluso mucho mejor en la del mes de octubre. Buscamos que su propuesta pueda llegar a los argentinos para que conozcan qué se ha hecho en Córdoba en estos años. Creo que esa es la mejor presentación que tiene Schiaretti en el país, porque confiamos en que es el mejor estadista que tiene la Argentina en este momento. Y no tenemos ninguna duda de que es el mejor candidato en estas elecciones presidenciales. Pero por supuesto, también es necesario avanzar en coincidencias básicas en el Congreso, para poder aunar esfuerzos entre aquellos que piensan igual frente a estas asimetrías que mencionaba recién y que no permiten que la Argentina pueda despegar o salir de este letargo en el que se encuentra desde hace tantos años. Incluso, del que no pudo salir aún variando entre gobiernos supuestamente de distintas extracciones ideológicas, totalmente contrapuestas. Ocurre que desde ambos extremos de la grieta, pese a tomar decisiones distintas en muchos temas, ninguno se ha animado a meterse con estos privilegios que generan esa asimetría entre el AMBA y el resto del país.

- ¿Cree que Argentina se encuentra en la mejor coyuntura para que pueda darse ese cambio de paradigma que la sociedad?

- El país tiene que ir cambiando y los votantes ya apostaron a gobiernos con distintos signos ideológicos que están en las antípodas uno del otro y que utilizaron los extremos de la grieta para ganar elecciones, pero no para resolver los problemas de los argentinos. En ese sentido nosotros creemos que sin la generación de consensos sobre una serie de puntos básicos va a ser muy difícil que Argentina salga adelante. Por eso me parece fundamental trabajar con esto que nosotros denominamos “el modelo de gestión Córdoba”, que tiene que ver con esta mirada federal y en puntos fundamentalmente como el respeto a la división de poderes, por el Poder Judicial, por la libertad de prensa y la articulación público-privada, que también es una característica que ha tenido nuestra gestión y que ha permitido llevar adelante iniciativa gracias al esfuerzo conjunto del sector privado y el acompañamiento del sector público.

- Tras su experiencia como ministro de Justicia, ¿qué propuestas llevaría a la Cámara de Diputados?

- Creo que hay que recuperar la confianza con el Poder Judicial. El mejor ejemplo es lo que ocurre en Córdoba, donde hay miembros del Tribunal Superior de Justicia que hace 27 años que están en sus cargos y son respetados porque son personas que trabajan muy bien. Lo que decide la justicia, desde el Estado como también desde la sociedad, se lo respeta. A nadie se le ocurre que, por no estar de acuerdo con un fallo, pueda pedir la remoción de un juez del lugar al cual fue designado oportunamente a través de los mecanismos legales correspondientes. Por eso repito que la generación de confianza es muy importante, no solo con el Poder Judicial, sino también con el resto de la sociedad, porque nadie quiere invertir en un país que tiene falta de previsibilidad, falta de certeza, y donde no solo se cambian continuamente las reglas de juegos en materia económica o financiera, sino que, cuando no se está de acuerdo con un fallo, se amenaza con un juicio político contra los miembros de la Corte Suprema.

Pero también creo que hay que trabajar sobre las reformas necesarias en los distintos fueros, a los fines de hacer más expeditivo, más ágil y más eficiente el sistema judicial, como se ha hecho a través de los códigos de procedimientos en la provincia de Córdoba. Y el Congreso deberá ayudar con la legislación en cada una de las materias que sean necesarias.

- ¿Qué espera de estas elecciones PASO?

- Nosotros tenemos la expectativa de que la gente pueda concurrir a votar. Argentina está transitando este año el 40° aniversario de la recuperación de la democracia, que felizmente pudo ejercer de manera ininterrumpida después de tantos años. Tenemos un periodo de consolidación democrática que, si bien no es un sistema perfecto, sí es perfectible. Y la mejor manera de mejorarlo es a través de una mayor participación. Así que lo principal es que la gente vaya este domingo y se exprese con su voto, porque es el momento donde todos valemos uno. Donde la voluntad se transforma en la máxima expresión del pueblo.

Y, en segundo lugar, tenemos una expectativa de hacer una gran elección en la provincia de Córdoba y en otras provincias, sabiendo las dificultades que tiene romper muchas veces este paradigma que se ha establecido entre dos sectores de la grieta que se utilizan mutuamente para fortalecerse, y que no ha servido para resolver ninguno de los problemas de los argentinos en los últimos años.

Que el resto del país tenga los mismos beneficios que el AMBA

Respecto a la problemática de la inequidad del reparto de subsidios que el Estado nacional realiza, beneficiando ampliamente a Capital Federal y el AMBA y relegando a los ciudadanos del resto del país, el ministro López aseguró: “En esta instancia ponemos en relieve tres o cuatro cuestiones que son fundamentales. Por un lado, la asimetría que existe entre los ciudadanos que viven en el AMBA, fundamentalmente en CABA y en parte del conurbano, y que son beneficiados con subsidios en determinadas tarifas que hacen estos ciudadanos paguen menos que el resto de los argentinos por una factura de luz, de agua, de gas, hasta de combustible y obviamente de transporte. Sin estar en contra de los beneficios que tienen estos habitantes, creemos que también los deben tener el resto de los argentinos que viven en otras provincias y que tienen derecho a tener mejoras sustanciales e iguales beneficios que los de AMBA”, enfatizó.

