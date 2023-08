Integrantes del Tercer Malón de la Paz se encadenaron frente a Tribunales

Integrantes del Tercer Malón de la Paz se encadenaron este martes en la entrada de la sede de la Corte Suprema de Justicia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como nueva medida, que se suma a la vigilia frente a los Tribunales porteños contra la reforma constitucional impulsada por Gerardo Morales en Jujuy, y fueron visitados por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Los tres referentes que permanecían esta tarde encadenados tras vallas custodiadas por efectivos policiales son el comunero de la Comunidad de Sayate Oeste (Cochinoca), Marcos Tinte; el integrante de la comunidad Cueva del Inca (Tilcara), Walter Condori y Lucas García, de la comunidad de Santo Domingo (Rinconada).

"Corte Suprema de la Nación, exigimos Justicia", es el reclamo que se exhibe en un cartel sostenido por dos de los integrantes del Tercer Malón de la Paz encadenados, mientras que el tercero lleva una bandera wiphala en la que se puede leer la inscripción "Jujuy resiste".

El Premio Nobel de la Paz y presidente del Consejo honorario del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Adolfo Pérez Esquivel, llegó al lugar pasadas las 14, ingresó a la sede del máximo tribunal, donde según expresó a los medios presentes "no había ningún juez" para recibirlo.

"Ninguno de los jueces está presente, nos recibieron los secretarios. Nos dijeron que no hay ninguna definición y no pueden explicar por qué no los reciben", explicó Pérez Esquivel.

Además, sostuvo que hará gestiones con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que les permita colocar carpas que los refugien del frío, como "han autorizado la carpa que está emplazada hace tiempo en Plaza de Mayo por integrantes de la comunidad Qom".

"Vamos a hacer gestiones para que tengan espacio, baños químicos porque los están privando de todo. Esto es una violación, es racismo, discriminación e intolerancia no sólo por parte de la Corte, si no del gobierno de la ciudad", denunció.