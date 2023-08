Tres cordobeses en busca de archivos para construir memorias colectivas

Una caja de zapatos negra está guardada en un lugar oscuro y seco de la casa de Alejandro. En su interior tiene casi 30 cassettes TDK, que llegaron en una bolsa, con entrevistas a amigos y compañeros de Ernesto “Che” Guevara. Él los limpió y los seleccionó guiándose por los nombres escritos con fibra negra, en forma de etiqueta, del dorso. Los cassettes tienen su hábitat, no por capricho ni para esconderlos, sino porque las condiciones aseguran que la cinta no se vuelva sólida y, en un futuro próximo, puedan cambiar de formato: de lo físico a lo digital.

Alejandro Picco tiene 53 años, vive en Villa Giardino y es periodista de radio La Minga. No es la primera vez que tiene un cassette en la mano, de joven era DJ y vivió el paso del vinilo al nuevo formato. Lo rebobinaba con una lapicera y lo desarmaba para acomodar y planchar la cinta. La música no es su única afición. Hace algunos años contactó a Horacio López das Eiras, un escritor nacido en Córdoba, que publicó “Rey de los caminos, Ernesto Guevara antes de ser el Che”. La obra es el resultado de más de diez años de investigación sobre su infancia, adolescencia y juventud. Y los cassettes son la materia prima de ese libro con entrevistas grabadas, entre otros, a Carlos “Calica” Ferrer Zorrilla, Juan Carlos Figueroa y Alberto Granado Romero.

“Yo estoy en la causa guevarista donde recopilo información. Me rodeo de gente que tiene mucho material y lo tiene que ir transfiriendo porque si no termina en destinos inciertos”, dice. Su preocupación es que el material se pierda y, para evitarlo, está en proceso de digitalizarlo: devolverle al escritor los 30 cassettes convertidos en un solo link y entregar lo mismo al Centro de Estudios Che Guevara en La Habana en Cuba. Pero para este proceso se necesitan herramientas.

Alejandro Picco: “Yo estoy en la causa guevarista donde recopilo información: me rodeo de gente que tiene mucho material y lo tiene que ir transfiriendo porque si no termina en destinos inciertos”.

Lo que cuenta un archivo

Para dos personas en Córdoba la digitalización y el revelado son un oficio y los archivos personales, una obsesión. Florencia Forchino y Juan Martín González Righetto son, desde 2016, el laboratorio fotográfico analógico/digital “La última película”. La experiencia comenzó como una excusa para Florencia, fotógrafa, quien quería revelar su propio material así que aprendió a hacerlo ella misma. Ahora ofrecen servicios de revelado químico y digitalizado de negativos y también digitalizaciones de piezas audiovisuales en formato Hi8, VHC, VHSC y cintas de audio.

“En ese momento podíamos militar un poco más la acción de hacer nosotros mismos las cosas. Hacíamos festivales, fanzines, nos revelábamos e imprimíamos. Después se convirtió en algo donde encontramos nuestro trabajo y entendemos a la fotografía analógica como un lenguaje. Cuando surge La Última Película, la fotografía analógica era más bien una posibilidad estética. Ya no se consumía eso por necesidad porque está la fotografía digital, sino que surge como un deseo estético de querer trabajar en esa materialidad. Ese momento fue muy bisagra del uso del formato”, dice Florencia a La Nueva Mañana.

“Desde la mirada singular de alguien”

En la búsqueda de usar rollos y hacer una “nueva fotografía analógica” se preguntaron qué pasaba con ese material “analógico por necesidad”. Ese fue el puntapié para pensar los archivos personales y empezaron a reunir, conservar y catalogar materiales físicos o digitales: fotografías domésticas, fotos familiares, institucionales, de proyectos específicos o clientes que dejan sus negativos en custodia. El objetivo final es construir una plataforma que exponga ese archivo donado sobre fotógrFafos y personas de Córdoba, que muestre lugares y visibilice los colectivos sociales que conforman la región. “Nuestra idea es representar localidades, ciudades, cosas que son en común para muchas personas, pero vistas desde la singularidad de alguien, desde una familia, desde una experiencia, un recuerdo. En las fotos domésticas y familiares encontramos los mismos lugares en distintos registros de distintas personas y también nos motiva ver el paso del tiempo en esos lugares. Las sierras de Córdoba, el monte, el avance del hombre y las ciudades, eso también habla de la historia de los lugares”, cuentan.

Archivos personales, memorias colectivas

Construir un archivo no es sentarse a esperar si no estar dispuesto a salir a buscar. Así Florencia y Juan Martín armaron un laboratorio itinerante: se subieron a un auto con todos sus equipos de digitalización para negativos fotográficos, positivos, fotos en papel, cintas magnéticas o cintas de audio y recorrieron Villa Giardino, Jesús María, Río Cuarto, Unquillo, Córdoba y San Francisco. Con su taller “Lxs visibles”, invitaron a asistir con un archivo para llevárselo digitalizado.

Algunas personas se encontraron con familiares que ya no están más, otros se encontraron como protagonistas de sus propias bandas de rock en los 70’, otra se animó a investigar sobre su abuelo alemán que llegó a Argentina luego de la Segunda Guerra Mundial, otra se encontró con la cara de su hermano desaparecido y otra se encontró con la mirada de su padre fotográfico aficionado. En Villa Giardino, Alejandro Picco llegó con sus cassettes y otro asistente al taller le prestó un deck reproductor: la herramienta que necesitaba para avanzar con la digitalización de las entrevistas que cuentan la historia del Che Guevara.

Florencia y Juan Martín: “Nuestra idea es representar localidades, ciudades, cosas que son en común para muchas personas, pero vistas desde la singularidad de alguien, desde una familia, desde una experiencia, un recuerdo”.

Lo que tenemos en casa, como un objeto de estudio y al servicio de un archivo comunitario

Juan Martín, Florencia y Alejandro coinciden en que los archivos permiten hacer y construir la memoria colectiva. “Hay una comunidad que está interesada en rescatar estos archivos y registros que están olvidados en sus casas y que al no tener aparatos está bueno brindar las herramientas para rescatar esa memoria, y también aportar información para crear conocimiento en general de la comunidad y del lugar”, dice Juan Martín. Y Florencia explica que, aunque el archivo “se vuelve parte de un caos”, los talleres son los espacios “para saber cómo resolver estas cosas. No es sólo la recuperación de archivos si no también conversar cómo aplicar esto al archivo doméstico. Muchas veces el proceso archivístico está muy vinculado al archivo institucional. Está bueno entender lo que tenemos en casa como un objeto de estudio. Y generar un archivo comunitario también es un aprendizaje para nosotros”.

Alejandro se las ingenia con el reproductor de cassette, un grabador MP3, un cargador de celular y algunos cables para que ese audio termine en su computadora y, más tarde, en Cuba. “Es muy valioso que tengamos la palabra de un montón de gente que tuvo que ver con Ernesto cuando era solamente Ernesto y gente que tuvo que ver con él ya siendo el Che, compañeros de la revolución, compañeros de su estancia en Bolivia. La idea es tener el archivo en condiciones para que sea de uso de la humanidad porque en realidad no es nuestro. La palabra de la gente sobre un revolucionario conocido a nivel mundial es del universo, es de todos”, dice.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]