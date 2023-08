Sumario de noticias de la edición impresa de La Nueva Mañana

Te invitamos a leer los títulos de la edición de esta semana, del 4 al 10 de agosto, de La Nueva Mañana. Buscá tu ejemplar en todos los kioscos de Córdoba. Precio de tapa: $100.

Política

RUMBO A LAS PASO

■ Schiaretti: “Argentina exige que haya un gobierno de unidad nacional”

En el tramo final de la campaña como precandidato a presidente por el espacio “Hacemos por nuestro país”, el gobernador de Córdoba dio detalles de varios de sus ejes de campaña. Habló de Massa, Milei y su posible alianza con Juntos por el Cambio. También se refirió a sus propuestas para bajar la inflación, eliminar las retenciones e incentivar el trabajo formal.

Por: Gabriela Yalangozian - [email protected]

Economía

■ Anticipan que en julio la inflación se afianzó en 6%

Distintos relevamientos pronostican un amesetamiento en las subas. Se advierte desde mayo “una desaceleración del ritmo de aumentos con el que veníamos”, aseguró el titular de la cámara que nuclea a los supermercadistas, Víctor Palpacelli, consultado por La Nueva Mañana. Sin embargo, los últimos movimientos en el dólar, resultado del acuerdo con el FMI, amenazan con un nuevo salto inflacionario.

Por: Facundo Piai - Especial La Nueva Mañana

Información General

■ Tres cordobeses en busca de archivos para construir memorias colectivas

Alejandro guarda 30 cassettes con entrevistas a amigos y compañeros del Che Guevara. Florencia y Juan Martín hacen del revelado y la digitalización una experiencia y un oficio. Cuando los recuerdos y proyectos individuales invitan a construir una mirada comunal de la historia.

Por: Lucía Ceresole - [email protected]

■ Recuperadores urbanos: del carro tirado por un caballo a una moto eléctrica

“Salía a cirujear, a juntar latas y cartones en el carro hasta que me enteré del programa de la Municipalidad; hice las prácticas y al final me salió y con mi motito soy muy feliz”, le dijo a LNM Miriam del Carmen Rodríguez, que tiene 63 años, once hijos y vive en Ciudad Evita.

Por: Aldana Varas - Especial La Nueva Mañana

■ Violencia de género: una segunda denuncia complica al intendente de Cruz del Eje

Claudio Farías, imputado recientemente por “lesiones leves calificadas” contra su última ex pareja, fue denunciado por otra ex novia.

Por: Consuelo Cabral - [email protected]

Turismo

■ Caminos serranos: tres recorridos imperdibles para descubrir este invierno

En distintas zonas de la provincia hay trazados ideales para hacer en los días invernales y así descubrir los rincones más ocultos y encantadores de las sierras.

Por: Vanina Boco - Especial La Nueva Mañana

Cultura y Espectáculos

ENTREVISTA A ALEJANDRO DE LA O

■ “Un reconocimiento a la tarea de muchos años dedicados al teatro y a la literatura para las infancias”

La Nueva Mañana dialogó con el docente y reconocido artista acerca de su distinción en la categoría Teatro, Música y Títeres en los Premios Pregonero. “Trabajo muchísimo con la literatura para tocar temas que nos hagan reflexionar, generar preguntas y debates, por el placer mismo de la lectura y para introducirlos en diversos mundos”, asegura Alejandro de la O.

Por: Mauricio Micheloud - Especial La Nueva Mañana

■ El arte flamenco sube al escenario mayor de Córdoba

Este domingo 6 de agosto a las 20, en el Teatro del Libertador, se presentará una audaz propuesta que muestra la historia del arte flamenco.

Por: Flavio Colazo - Especial para La Nueva Mañana

Deportes

■ El Flaco Boyero, chatarrero, delantero albirrojo y ahora concejal

El ex delantero de Instituto se suma a la política con el oficialismo de su ciudad natal, Río Segundo, como un nuevo apunte de su multifacética vida. Un personaje querido por todos.

Por: Federico Jelic - Especial La Nueva Mañana

