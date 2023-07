Elecciones en Uepc: Roberto Cristalli busca la continuidad de la Lista Celeste

Este 4 de agosto, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc) renueva sus autoridades. La oficialista Lista Celeste busca continuar conduciendo uno de los gremios más importantes de la provincia. El dirigente del departamento San Justo, Roberto Cristalli, va como secretario General, secundado por Elizabeth Vidal como secretaria Adjunta.

Además de la Celeste, que se presenta como Movimiento Gremial Docente (N°1), también participarán las listas Unidad Provincial Docente (Pluricolor Nº 4), con Daniel Moccia como candidato; y la Agrupación Unidad Provincial desde las Escuelas (Fucsia, Bordó, Verde, Ámbar, Lila, Marrón, Gris, Violeta, Magenta y Rojo Nº 2), con Federico Wagner encabezando la boleta.

En los comicios del próximo viernes, se elegirán las autoridades del sindicato, que lo conducirán por los siguientes cuatro años. Los afiliados activos y jubilados votarán a nivel provincial a los miembros de la Junta Ejecutiva Central y del Órgano de Fiscalización.

En las distintas delegaciones se renuevan autoridades de los Consejos Departamentales y las delegadas y delegados de cada departamento. En Capital, el departamento de mayor cantidad de afiliados, se presentan cuatro listas.

El padrón tiene a un total de 42.989 afiliadas y afiliados habilitados y son 308 las mesas dispuestas en toda la provincia (73 en Capital y 235 en el interior).

La Nueva Mañana dialogó con quienes encabezan las tres listas que disputarán la conducción de la Uepc.

Roberto Cristalli, por la continuidad

El candidato oficialista inició su actividad gremial como delegado escolar en el año 1986. Posteriormente fue delegado departamental por San Justo, dos periodos secretario General del departamento y actualmente es el secretario de Organización.

“Encabezar la histórica Lista Celeste es una responsabilidad enorme, somos el sindicato más grande de la provincia, con 42 mil afiliados”, dijo a LNM el dirigente.

Cristalli resaltó la condición de su lista, “federal y plural, con representantes de las 26 delegaciones”. Y agregó: “Nuestra lista tiene independencia política partidaria, compañeras y compañeros de todos los partidos políticos por lo que la representación es realmente plural, con mucho debate y candidaturas que surgen del consenso”.

El gremio viene de un fuerte debate en la discusión paritaria. “Creo que hubo mala información, y las discusiones estuvieron muy politizadas. En Córdoba, por suerte la organización es muy sólida, tenemos democracia en el gremio, en los debates y en las asambleas en las escuelas, tenemos muchísima representación y un mecanismo muy federal de resolución”, aseveró.

En cuanto a las propuestas de su espacio, Roberto Cristalli sostuvo que plantea, no solo la defensa de los derechos, del salario, “sino que vamos mucho más allá”. Y reivindicó los servicios de salud de la Uepc: “Tenemos nuestro centro de salud, que pensamos avanzar en su descentralización, están muy concentrados los servicios en la capital”.

En cuanto al papel del gremio en la capacitación de los docentes, explicó que la idea es “convertirnos en oferentes para dar los trayectos pedagógicos y dar la respuesta a los afiliados”.

Por otra parte, puso énfasis en el trabajo de su agrupación para continuar con la titularización de los docentes. “Nos queda un remanente importante de docentes adultos, pero también vamos a ir por la titularización de los docentes de nivel inicial y primario, que tiene que ver con la quinta hora y jornada extendida, programas nacionales que Córdoba los ha implementado y donde los docentes no tienen estabilidad laboral”, amplió.

También se refirió a que se busca llevar más servicios de farmacia al interior y más oferentes turísticos, donde “además de nuestras colonias de vacaciones en Los Cocos, el camping de Cabana y el hotel en capital, ampliaremos con otros oferentes”.

¿A qué se refiere con igual trabajo igual remuneración?, preguntó LNM. “Si tenés dos cargos, por ejemplo, de preceptor, dos cargos de maestro, dos cargos de cualquier nivel, o acumulas 30 horas cátedra, no cobras el doble, que es lo que debería ser. Por ejemplo, un docente con 15 horas, cobra un monto y por las 30 horas cobra un poco menos por las acumulaciones. Pretendemos que se cobre el doble”.

Finalmente, el candidato de la Lista Celeste indicó que para la Lista Celeste “es un punto nodal la cuestión de la ley de jubilación, la N° 10.694, donde vamos a exigir el cumplimiento del 82% móvil, que en el caso de Córdoba no se está cumpliendo porque hoy no llega al 65% de lo que cobra un activo”.

Daniel Moccia, de la Lista Pluricolor Nº 4

Maestro y director en Córdoba, ganó un concurso hace 14 años para inspector en el departamento Cruz del Eje. El dirigente opositor, candidato a secretario general por la Pluricolor, resaltó que su lista “es un frente de agrupaciones bien plural, donde están distintas agrupaciones, como la naranja, la azul y blanca, la blanca, la blanca Requena… es una construcción con el cuarto periodo de elecciones, más de 12 años de existencia y que hemos aglutinado corrientes opositoras de la vida interna del sindicato”.

Definió tres ejes de trabajo: “El primero, el más importante, es que nos declaramos autónomos e independientes de los gobiernos de turno y de los partidos políticos, que es una de las críticas que hacemos a la conducción”.

También mencionó que la lucha se centrará en que ningún docente esté por debajo de la línea de pobreza. “En la campaña electoral, todas las fuerzas hablan y se preocupan por la educación, pero nunca ponen en discusión las condiciones que tienen que tener los docentes para que esa educación sea adecuada, y la primera cuestión es que no podemos tener docentes pobres”, dijo a La Nueva Mañana y recordó que hay sueldos docentes de 170 o 180 mil pesos y la canasta básica está por arriba de los 236 mil pesos.

Otra cuestión que plantea su agrupación, es recuperar el 82% para todos los jubilados, “porque en medio de la pandemia el gobierno de (Juan) Schiaretti, sancionó la ley de emergencia y hoy cuando vos te jubilás del 82% en realidad te estás jubilando con el 65% con el 67% real de bolsillo”.

“Creemos que tenemos que construir un espacio para darle voz y voto también a los jubilados, vamos a promover una reforma de nuestro estatuto para tengan representantes y protagonismo en los distintos estamentos el gremio”, agregó.

Finalmente se refirió a lo que desnudó la última elección a gobernador, “que fue un escándalo, donde todo el mundo le echaba la culpa a la empresa que se contrató para el escrutinio, pero en realidad lo que se escondió ahí, tanto por parte del gobierno como de la oposición, es que el 70% de las escuelas de la provincia no tienen internet y no tienen condiciones para que los docentes puedan trabajar o sea no tienen cosas básicas en pleno siglo veintiuno cuando la cultura digital es fundamental para la enseñanza”.

Federico Wagner, candidato de la lista Unidad Provincial desde las Escuelas N° 2

“Nosotros nos conformamos como un frente, donde confluyen la mayoría de las listas de oposición dentro de la Uepc, más compañeros y compañeras independientes”, sostuvo el candidato a secretario General por la Lista N° 2, identificada con la izquierda.

Wagner se mostró confiado en que su agrupación pueda aprovechar “esta oportunidad de ganar el gremio, o al menos algunas seccionales”.

Dijo que sus principales banderas son la “defensa de nuestro salario, de las jubilaciones, en definitiva, de nuestro trabajo”.

Denunció el avance sobre los presupuestos de Educación “y la precarización que se sufre, vemos cómo se han deteriorado las condiciones de trabajo, no solo en lo formal, sino en lo edilicio o con la recarga de trabajo”.

Sobre este punto explicó a La Nueva Mañana: “Soy profe de escuela media, se nos recargó con un sistema de carga en CIDI sin consulta, y no tuvimos una defensa o espacio de escucha a los docentes”.

Reivindicó a las asambleas escolares, “que es donde debemos nutrir las políticas gremiales a llevar adelante”, y denuncio que se presentan casos “gravísimos” de acoso laboral, “ejercido desde las inspecciones, las direcciones y el Ministerio”.

“Creemos firmemente que la lucha debe ser por un salario digno, jubilaciones que no sean de miseria, con el respeto al 82 por ciento móvil”, enfatizó.

Wagner finalizó: “Es la oportunidad para que el gremio sea el lugar de defensa de nuestros derechos y no una oficina de acuerdos con el gobierno provincial”.