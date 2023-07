Las elecciones municipales tuvieron la menor participación desde 1983

Las elecciones municipales que se desarrollaron este domingo en la ciudad de Córdoba, de las que resultó electo Daniel Passerini como el próximo intendente, contaron con una participación del 60,22% de votantes sobre el total del padrón.

De esta manera, se acrecentó la tendencia a la baja que se arrastraba de los comicios provinciales celebrados en junio pasado, donde el porcentaje apenas superó el 68%.

Esta se convirtió de esta manera en la elección con menor participación porcentual desde la vuelta de la democracia, tanto para la ciudad como para la provincia.

La baja participación fue cuestionada por la oposición, como lo hizo el candidato de Juntos por el Cambio, Rodrigo De Loredo, quien criticó que la Junta Electoral municipal durante la última semana advirtiera a los ciudadanos que no recibirían multas en caso de no acudir a las urnas.

De acuerdo a lo informado por la Junta Electoral local, concurrieron a votar 656.065 habitantes, de un total de 1.131.148 habilitados para sufragar, cifra que es un 10,3% más baja de las elecciones provinciales del 25 de junio y un 15,4% inferior que en los comicios municipales pasados (2019).

El presidente de la Junta Electoral, Alejandro Moyano, habló sobre el comunicado que se difundió en la semana acerca de la ausencia de sanciones para quienes no concurran a votar: “Nadie nos pidió que la publiquemos y no creo que se haya desalentado el voto. No incitamos a no sufragar. Sólo dimos respuesta a un requerimiento periodístico”.

Fuente: Télam

Noticias relacionadas: