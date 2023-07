Martín Llaryora: “Estamos inaugurando el partido cordobés”

Desde el escenario del búnker de Hacemos Unidos por Córdoba, el electo gobernador de la provincia, Martín Llaryora, celebró el triunfo de Daniel Passerini como nuevo intendente de la ciudad capital.

“Quiero agradecer el gesto de Rodrigo De Loredo. Se que muchos de los que vinieron hoy no se explican estos resultados, fallaron todas las encuestas, lo que no fallaron fueron los cordobeses que entendieron que no necesitamos que nadie de afuera nos venga a explicar nada. Es el triunfo de miles de vecinos”, dijo Llaryora.

Además, se refirió a Hacemos Unidos por Córdoba: “Estamos inaugurando el partido cordobés, hoy se encontraron con esta nueva expresión política. Hoy somos más cordobeses que nunca, que este ejemplo sea tomado por el interior de nuestra patria”.

En otro tramo de su discurso, en una clara referencia a los dirigentes de Juntos por el Cambio, el gobernador electo, dijo: “Las elecciones se gana hablando con la gente. Vienen de afuera y nos dan clases de gobernabilidad, cualquier gobierna en el distrito mas rico de la Argentina, vengan a gobernar en el interior. Hasta cuando nos van a explicar como se gobierna bien cuando lo recursos son del interior del país”.

Y agregó: “Vienen como vinieron hoy a explicarnos, iban a ser el hito del cambio, este es el hito del cambio, el que le mejora la vida a la gente. Es una colonización cultural que están haciendo todos los días. Es necesario que llegue un gobierno y que distribuya mejor los recursos”.

