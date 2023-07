La Junta Electoral justificó por qué informó que no multará a quienes no voten

Alejandro Moyano respondió a la denuncia penal de JxC. Aseguró que no han registrado irregularidades durante la mañana en los comicios municipales.

Tras la denuncia penal de Juntos por el Cambio, el presidente de la Junta Electoral Municipal, Alejandro Moyano, respondió a las críticas. En diálogo con Radio Mitre, Justificó la polémica comunicación en la se especificaba que, si bien votar es obligatorio, no se multará a quienes no participen del acto eleccionario, asegurando que no está regulado un sistema de sanciones.

Según explicó, se difundió dicha publicación ante " un requerimiento periodístico”, pero negó que la intención haya sido "incentivar" que los electores no concurran a as urnas. "Pusimos en esa publicidad que el voto es obligatorio”, argumentó.

Además, subrayó que el objetivo fue "explicar el funcionamiento de la Boleta Única de Sufragio". En esa misma línea, deslindó responsabilidades al explicar que la normativa que establece las sanciones económicas lleva 24 años sin reglamentarse.

En tanto, recordó que hay otras penas más allá de las económicas, como la prohibición de presentarse a cargos públicos en el futuro.

Renuncia de autoridades de mesa

En otro orden de cosas, respondió a los reclamos de autoridades de mesa, que renunciaron al rol por tocarles escuelas muy alejadas de sus domicilios. Según Juntos por el Cambio, unas 650 personas reportaron este problema, pero Moyano negó esos números.

Según afirmó, en las semanas previas fueron aproximadamente 50 las autoridades de mesa que renunciaron y recordó que a quienes desempeñan esa tarea se les paga un extra por traslado. También remarcó que a las 9.30 solo se habían registrado cinco problemas puntuales por ausentismo.

“Este proceso se llevó a cabo con absoluta transparencia y legalidad”, aseguró.

Por último, y a pesar de que se indicó que se informaría un porcentaje de concurrencia a las urnas a media mañana, esto no ocurrió. Tampoco se dio a conocer hasta el mediodía de este domingo, cuál será la página donde se podrá seguir minuto a minuto el escrutinio provisorio, que, había trascendido, recién a las 21 está previsto que se conozcan los primeros números cuando se alcance el 40% de los votos escrutados.