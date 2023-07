Belgrano se enfrenta al desafío de reemplazar a Bruno Zapelli

Especial para La Nueva Mañana



Belgrano coquetea en las zonas de ingreso a la Copa Sudamericana en su primer año luego del ascenso a Primera División, sin embargo ya tiene su primer desafío en marcha: ¿Quién será el reemplazante en el juego de Bruno Zapellli? Tras la venta del enganche a Atlético Paranaense en casi cuatro millones de euros, el dilema que se le presenta al DT Guillermo Farré es encontrar una pieza similar en funciones y talento para ocupar la vacante en la creación.

Y eso que no siempre Zapelli jugaba en su rol, muchas veces estuvo haciendo al banda y rara vez apareció libre como encargado de la creación y generación de juego, pero así y todo, en cada toque y en cada aparición marcaba una diferencia.

Hoy el “Pirata” se encuentra en una posición saludable, sin ser internacional pero lejos de la zona del descenso. Sin embargo debe encontrar un sustituto en un rol fundamental, el de abastecer a los delanteros, si pretende mantener esas ambiciones.

Ahora, ¿Cuenta la plantilla con un futbolista de similares características? No.

Se podrán disimular falencias, cambiar el sistema y la táctica para fortalecer otros aspectos, pero encargados de pedir la pelota y hacer jugar a los compañeros, mover los hilos, no hay disponible.

Por eso La Nueva Mañana contactó a varios referentes en esa posición creativa para dialogar sobre el diagnóstico de Belgrano y la toma de decisiones de Farré, en busca de un funcionamiento que pueda contemplar la ausencia de Zapelli o un relevo a su altura. ¿Podrá?



La realidad es que Belgrano no cuenta en su plantel con un jugador de la misma jerarquía y función que Zapelli. Ulises Sánchez es quien más se le parece aunque muchas veces termina jugando casi de lateral por ambas bandas cuando la necesidad obliga a meter más delanteros en busca de un resultado. Mariano Miño se encuentra en proceso de readaptación tras su lesión, Iván Ortigoza aún busca su regularidad y el juvenil Tomás Castro es más de toque corto que de creación. Será cuestión de encontrar e invertir en el mercado de pases (¿El chileno Matías Marín estará a la altura?) o potenciar los recursos disponibles para esa vital función.

Leonardo Torres

El ex enganche Leonardo Torres, partícipe del ascenso del ’98 ante Aldosivi de Mar del Plata, dio su parecer: “No es fácil reemplazar a un jugador de las características de Bruno a corto plazo, se debe formar. No tiene hoy Belgrano un futbolista que pueda meter un pase filtrado, una asistencia o que sepa salir jugando en cada pelota.

Torres es ayudante de campo de otro ex Belgrano, como Hernán “Tota” Medina, hoy ambos se encuentra dirigiendo en Honduras, en el Club Victoria.

“Por dinámica me parece que puede ser Ulises Sánchez el que ahora tenga la responsabilidad de jugar pero también es de otra naturaleza. Es más de ida y vuelta que pensador. De todas maneras, Farré va a acomodar al equipo, supo cómo resolver estas cuestiones, primero debe solucionar el equilibrio y después van a aparecer los talentos, como la recuperación del “Caco” García. Me parece que sería ideal comenzar a darle fogueo al juvenil Ignacio Tapia. Se está recuperando de una fuerte lesión pero cuenta con las características y la jerarquía para ser el futuro Zapelli, me parece”, cerró.

José Luis Villarreal

El histórico y talentoso volante central José Luis Villarreal, desde Miami, sigue todo los partidos y está al tanto de la realidad del equipo. A la vez es comentarista de fútbol de una cadena norteamericana, además de ejercer como DT. Su opinión fue: “Farré debería definir un sistema nuevo para compensar la salida de Zapelli, con futbolistas veloces por izquierda y derecha, rápidos para jugar el uno contra uno y generar desequilibrio en el mano a mano. Tiene un hombre fuerte en la contención como (Santiago) Longo y eso puede servir para liberar de la marca a otros hombres, para que se dediquen a pensar. Me da la sensación que para reemplazar a Zapelli, deben aparecer Mariano Miño e Iván Ortigoza. Miño se está poniendo a tono tras superar una rotura de ligamentos pero tiene características ofensivas y de enganche. Ortigoza no tuvo mucha continuidad, sea por lesiones o juego, pero puede ser manija del equipo”.

Sobre la táctica, destacó que “No se debe apostar siempre a un 4-4-1-1 porque el de arriba, en este caso Vegetti, se queda rengo. Y se debe inventar solo las posibilidades de gol. Belgrano no es un equipo que genere muchas chances netas, se basa más en la practicidad y en la contundencia, ojalá encuentre variantes para salir a flote pronto y no sufrir después”, contó “Villita”, quien dirigió en Jacksonville y ahora en Palm Beach Stars de Estados Unidos.

“Ya casi no hay jugadores como Zapelli, que generan una jugada de la nada. Su exquisitez lo hace único, era técnicamente el más dotado de Belgrano pero muchas veces lo vi jugar lejos del área o por las bandas, y en ese lugar no puede explotar todo su potencial. Tiene desequilibrio, visión de juego, no siempre está en su verdadero puesto, pero así y todo siempre resaltaba”, asegura José Luis Villarreal

Germán Martelotto

El ex enganche de la época dorada de los ’80 en Belgrano, campeón del Regional ’86 entre otros logros, desde su Calchín natal, planteó su punto de vista sobre la salida de Zapelli. “¿Cómo se puede reemplazar la salida de Zapelli? Teniendo en cuenta la rapidez de su negociación, no hubo tiempo para formar otro enganche. En ese sentido Farré debe armar un sistema para fortalecer lo colectivo por sobre lo individual y de esa forma compensar la salida de su hombre de mayor jerarquía, hasta que encuentre otra pieza similar. Zapelli aportaba claridad, tenía pegada de larga distancia, sabía buscar los espacios, pero todo es un proceso de crecimiento que pudo aprovechar y que hoy debe suplirse con otra táctica. Belgrano viene realizando un gran torneo, el plantel tiene variantes, así y todo me parece que quien más puede aportar en la generación de juego es Ulises Sánchez. Es un trabajo de día a día, está claro que Ulises aporta en la marca también. Sin embargo el problema es de base: debe buscar en el mercado de pases un nuevo enganche o apostar a las bases, a las inferiores, para poder encontrar un talento como Zapelli. De esa forma van a aparecer variantes y también la tranquilidad de que hay material para Salir adelante”.

Por ahora Castro y Jara

El DT Guillermo Farré, sin tiempo para grandes preparaciones, resolvió con el ingreso del delantero Franco Jara como relevo del recientemente transferido Bruno Zapelli, para en vez de jugar con un enganche y un punta, apostar a dos delanteros, de cara al juego del sábado a las 18 ante Estudiantes en La Plata, por la fecha 26° de la Liga Profesional. Tomás Castro, en cambio, va con Por Ariel Rojas. Ninguno de los dos es enganche por naturaleza aunque pueden relevar para que Ulises Sánchez pueda ocuparse más con la pelota y aportar en la creación. Por el momento, Farré vuelve a plantar línea de cinco en defensa, cambiando de intérpretes también en ambos laterales: ¿La probable formación? Nahuel Losada; Juan Barinaga, Matías Moreno, Alejandro Rébola, Erick Godoy e Ibacache; Ulises Sánchez, Santiago Longo y Castro; Jara y Pablo Vegetti.



Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]