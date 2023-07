Fuerte suba del trigo en Chicago tras bombardeos rusos a puertos ucranianos

El precio del trigo lideró este miércoles las subas en el mercado de Chicago con un salto del 8,49% (u$s 20,94) hasta los u$s 267,40 la tonelada, tras la salida de Rusia del acuerdo del corredor seguro de granos ucranianos en el Mar Negro el lunes.

A esto se sumó que Rusia atacó por segunda jornada consecutiva al puerto ucraniano de Odesa, considerado como el principal para el despacho de granos, a lo que se sumaron bombardeos a las terminales de Chornomorsk.

Según manifestó el ministro de Agricultura de Ucrania, Mikola Solski, se necesitará “al menos un año para reparar por completo las infraestructuras dañadas. En el puerto de Chornomorsk, fueron destruidas 60.000 toneladas de granos que tendrían que haber sido enviadas por el corredor cerealero hace 60 días”,

No obstante, "el hecho que le dio el mayor impulso alcista a los precios de los cereales fue una comunicación del Ministerio de Defensa de Rusia donde se advirtió que considerará a todos los buques que viajen a los puertos de Ucrania sobre el Mar Negro como posibles transportadores de cargas militares a partir del 20 de julio", explicaron los analistas de la consultora Granar.

En este sentido, el gobierno ruso agregó que “en consecuencia, los países a cuya bandera pertenezcan dichos barcos se considerarán involucrados en el conflicto de Ucrania del lado del régimen de Kiev”.

A partir de esto, "los grandes fondos de inversión que en los últimos meses habían dejado de considerar serias las amenazas rusas de salir del acuerdo de granos, ahora vuelven tras sus pasos y se lanzan a comprar contratos de trigo por la posible interrupción de los despachos de Ucrania", indicaron los especialistas de la corredora.

Por su parte, la analista de mercados de la corredora FyO, Mariela Brandolin, marcó que para el negocio internacional de granos fue "una novedad que Rusia no renueve el acuerdo. Las veces que amenazó con no renovar, no fue cierto. Esta vez sí".

Fuente: Télam