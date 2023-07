Comenzó en el Pediátrico del Niño Jesús la "Semana de las Vacunas"

En el marco de las vacaciones de inverno, el Hospital Pediátrico del Niño Jesús (Castro Barros 650), convocó a personas de todas las edades a la "Semana de las Vacunas" que se desarrolla hasta el 21 de julio en el centro de salud de 9 a 17.

Durante toda la semana, la institución amplía la capacidad de vacunación con tres puestos en el pasillo central, donde se podrá completar esquemas del carné nacional, de Covid-19 y para la gripe, informó el Ministerio de Salud de la Provincia.

Respecto a la propuesta, Héctor Ferreyra, director del Hospital Pediátrico, expresó: “Quisimos hacer la semana de las vacunas aprovechando la segunda semana de vacaciones de los niños para que tengan la comodidad los papás, la familia, de venir a vacunarse”.

Quienes asistan a vacunarse, deben presentar DNI y carné, aunque este último no es excluyente. “Si no lo traen, no se van a ir sin la vacuna, porque tenemos los registros en donde ubicarlos y, si tienen dudas, vengan, que nosotros los vamos a asesorar de tal forma que nadie salga sin la dosis que le corresponda”, señaló Ferreyra.

Precauciones en temporada invernal

Durante la temporada de bajas temperaturas, la circulación de los virus respiratorios aumenta. En este sentido, el Ministerio de Salud recuerdó que las vacunas clave para esta época son las dosis contra la tos convulsa y para neumococo -del calendario nacional- y también las dosis de antigripal, y contra Covid-19.

Los grupos objetivo

Niños y niñas de 6 a 24 meses de edad (son dos dosis, si no las recibió anteriormente).

Personas embarazadas – en cualquier trimestre de la gestación- y puérperas (hasta 10 días desde el egreso de la maternidad).

Personas entre los 2 y 64 años que tengan factores de riesgo (*).

Personas de 65 años y mayores.

Personal estratégico.

Equipos de salud.

Quienes tengan factores de riesgo, al asistir al punto de vacunación, deberán presentar orden médica o documentación que certifique la existencia de enfermedades preexistentes (excepto personas con obesidad).