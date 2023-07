Adrián "Maravilla" Martínez: "Este triunfo de Instituto vale 6 puntos"

El delantero de Instituto, Adrián Emmanuel "Maravilla" Martínez aseguró este lunes, tras finalizar el cotejo en Sarandí, que el triunfo 2-0 ante Arsenal valió "6 puntos", luego del duelo directo por la permanencia en la primera división del fútbol argentino, por la 25ta. fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

"Este triunfo vale 6 puntos. Necesitábamos ganar de visitante y nos estaba costando", señaló Martínez a ESPN.

"Hoy fue un partido parejo, no se jugó bien, ni nosotros ni ellos lo hicieron, pero este resultado nos hacía falta", indicó el goleador de 'La Gloria' en el campeonato con 9 tantos.

"Era fundamental ganar y se nos dio. Estoy contento por los goles, pero más por el equipo porque se brinda al ciento por ciento", cerró Martínez.

La historia de "Maravilla"

Adrián Emmanuel Martínez ya habpia cumplido 22 años y no estaba jugando en ningún club como profesional.

Antes de decidir que iba a intentar suerte como jugador de fútbol, Adrián estaba jugando en un pequeño club de Campana, provincia de Buenos Aires. Mientras integraba el equipo de "Las Acacias", trabajaba en el servicio de recolección de residuos.

Sufrió un grave accidente de tránsito cuando conducía una motocicleta. “Casi me muero. Estuve un año con la mano mal pero antes, a los cinco meses, llevé el alta a la empresa. Yo quería pasar de estar en el camión de basura, porque ya no podía, a ser barrendero. El médico del trabajo puso que no estaba capacitado para trabajar y me echaron. Al final ni siquiera pude cobrar indemnización”, dijo al medio Infobae.

Fuente: Télam - LNM