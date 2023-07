Juntos por el Cambio: contrapunto por pedido para que no viajen turistas a Jujuy

Luis Petri dijo que "no se puede trasladar el costo de la falta de decisión política a los ciudadanos". Foto: NA

Luis Petri dijo que "no se puede trasladar el costo de la falta de decisión política a los ciudadanos". Foto: NA

Los precandidatos a vicepresidente de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en Juntos por el Cambio (JxC), Luis Petri y Gerardo Morales, se cruzaron este martes por el pedido del gobernador de Jujuy a los turistas de no ir "por lo menos esta semana" a su provincia por las protestas en las rutas, lo que provocó que el mendocino acuse de "tibieza" al jujeño, quien le espetó que "como nunca te tocó gestionar o gobernar, no comprendés".

El intercambio comenzó a raíz de las declaraciones de Morales a radio Mitre, cuando recomendó a los turistas no visitar la provincia que administra y sostuvo que "lamentablemente, por lo menos esta semana, no. Esperamos resolver esta semana y luego normalizar desde la semana que viene".

"Esta semana yo diría prudencia para quienes van a ir. Espero que la semana que viene ya podamos tener resuelta la situación y normalizada y recuperada la paz", expresó Morales.

El precandidato a vicepresidente de Rodríguez Larreta resaltó que por las protestas la provincia "va a perder el ingreso de 200 millones por día" y sostuvo que "los cortes tienen un perfil eminentemente político".

El precandidato a vicepresidente de Bullrich, por su parte, replicó al gobernador en su cuenta de Twitter al advertir que: "La tibieza genera pobreza y caos. No se puede trasladar el costo de la falta de decisión política a los ciudadanos".

"Los piquetes tienen de rehenes a miles de familias que soñaron sus vacaciones hace meses. Lo mismo pasa con comerciantes, artesanos, hoteles y posadas, que invirtieron y ahora pueden perderlo todo", sostuvo.

Petri agregó: "No podemos seguir dejando que unos pocos secuestren a la mayoría de los argentinos. No hay excusas cuando se trata de aplicar la ley y el orden. No se negocia con los secuestradores".

Junto a ese mensaje, el compañero de fórmula de Bullrich compartió una publicación del diario La Nación titulada "Gerardo Morales recomendó a los turistas no viajar a Jujuy esta semana por los piquetes", en referencia a las protestas que ocurren en esa provincia desde que se aprobó la reforma constitucional.

Réplica del gobernador de Jujuy

Más tarde, Morales respondió a Petri y dijo "lamentar" que el ex diputado radical intente "aprovecharse" de la situación que atraviesa su provincia y puso en relieve que el compañero de fórmula de Bullrich nunca tuvo un distrito a cargo.

"Como nunca te tocó gestionar o gobernar, no comprendés lo que se necesita para terminar con un Estado paralelo de más de 15 años de violencia y corrupción, con Milagro Sala y su mafia presa", escribió Morales en su cuenta de Twitter.

Si bien afirmó que "entiende" su mensaje porque son "rivales", remarcó que "después del 13 de agosto" tendrán que "trabajar juntos por el país".

"Todos los que cometieron excesos y delitos en Jujuy pagarán las consecuencias y muchos irán presos. La paz de Jujuy no se negocia. Cuando visites Jujuy comprenderás por qué", agregó.

Petri volvió después a responder a Morales y le objetó que "cumplir con la ley y con una orden judicial para terminar con los piquetes" no es "una opción" sino que "es una obligación".

Fuente: Télam

Noticia relacionada