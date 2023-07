Interna caliente en JxC: crece la confrontación entre Rodríguez Larreta y Bullrich

La tensión entre los presidenciables de Juntos por el Cambio (JxC) volvió a incrementarse este lunes, luego de que Horacio Rodríguez Larreta reiterara críticas a su rival Patricia Bullrich, al advertir que "los cambios no son a las trompadas" porque "la historia argentina demuestra que así no funcionó", mientras la ex ministra de Seguridad pidió que "quienes creen que esa firmeza no es necesaria" deberán "explicar" cómo harán para "negociar con los corruptos".

"Yo propongo un camino distinto al camino de querer imponer los cambios a las trompadas y de que el que no piensa como yo es el enemigo y hay que eliminarlo", dijo Larreta en declaraciones a Radio con Vos.

Así se refirió al primer spot de campaña presentado por el equipo de Bullrich, donde la ex ministra reivindica la "fuerza" necesaria para introducir cambios en el país y cuestiona el perfil dialoguista de su contrincante en las PASO que se llevarán a cabo el 13 de agosto.

Por su parte, la líder del grupo de "los halcones" del PRO defendió su propaganda y atacó a Larreta.

"Nosotros nos paramos con firmeza. Si hay quienes creen que esa firmeza no es la necesaria para Argentina, que expliquen cómo van a negociar con los corruptos y con aquellos que han hecho de la Argentina un país destruido", dijo Bullrich en declaraciones a la prensa durante una recorrida en la ciudad bonaerense de Caseros.

En esa línea, la ex funcuonaria del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) aseguró que su spot "tiene una línea bien clara" que consiste en "un cambio" que "es todo o es nada".

"Nosotros no queremos que se corte medio carril. Queremos que desaparezcan los piquetes para que la gente viva en orden. Somos firmes. Queremos un cambio de verdad", agregó.

Bullrich se manifestó así en la recorrida junto a su compañero de fórmula, el ex diputado radical Luis Petri; su precandidato a gobernador bonaerense, Néstor Grindetti; su precandidato a diputado Cristian Ritondo y el postulante a intendente de ese partido Gustavo Spalletti.

La propaganda difundida en los medios desde el domingo pasado por la ex titular del PRO sostiene que con "diálogo y consenso" no se combate a "los narcos en Rosario" ni a la "corrupción", en una clara diferenciación de las premisas que propone su rival.

