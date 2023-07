Cafiero afirmó que Massa "logró una unidad de acción" en Unión por la Patria

El canciller y precandidato a diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), Santiago Cafiero, consideró este jueves que el ministro de Economía y postulante presidencial de la coalición oficialista, Sergio Massa, “logró una unidad de acción” y ahora en el espacio “todos tienen en claro cuáles son los desafíos".

“Ahora estamos trabajando todos en unidad. Massa ha logrado una unidad de acción y todos tenemos claro cuál es el desafío que tenemos", señaló Cafiero en declaraciones formuladas esta mañana a la radio online FutuRöck.

Sobre la situación que se generó en UxP antes del cierre de las listas para las PASO, el jefe de la diplomacia argentina indicó que la creencia de un sector del oficialismo, en el que él mismo estaba incluido, era que "una primaria le daría más volumen al espacio" pero señaló que "primó otra idea".

“Cuando aceptás estar en un movimiento como el peronismo, no podés ser un librepensador. Uno milita ideas y tiene propuestas. Cuando estás en movimientos populares, no se puede ser necio. Tenemos que escuchar. Siempre hay heridos. Pasa siempre en todos los cierres de listas porque se dicen un montón de cosas y después baja la espuma”, remarcó.

Con respecto a las distintas posturas que hay en UxP sobre cómo debían resolverse las candidaturas, Cafiero recordó que “algunos pedían lista de unidad, pero las PASO también te generan" cohesión para enfrentar luego las elecciones generales.

No obstante, Cafiero señaló que, cuando se acordó la conformación de la fórmula de "síntesis" entre Massa y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, "se terminó el debate".

Para Cafiero, la unidad en UxP también se basa en que “enfrente hay una derecha antidemocrática que promete un ajuste" que estará acompañado por "palos" y represión.

En relación a la decisión del embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, de no participar en las PASO para disputar una candidatura a presidente, el canciller consideró que el ex gobernador bonaerense “es un hombre de la democracia, del peronismo, y estar atrás de una posibilidad diferente no significaba que iba a dar un portazo e irse del espacio”.

Cafiero, quien es precandidato a diputado nacional, señaló que tanto el presidente Alberto Fernández, como todos los dirigentes del oficialismo “tenemos que estar en función del candidato” de UxP.

Fuente: Télam