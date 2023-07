El teatro Comedia vuelve a abrir el telón 16 años después del incendio

En la previa del aniversario de la fundación de la ciudad de Córdoba, el intendente Martín Llaryora junto al viceintendente Daniel Passerini encabezarán este miércoles la gala oficial de inauguración del moderno Teatro Comedia, ícono de la cultura cordobesa.

A las 19 horas se abrirá el telón para dar comienzo a la presentación artística de la Banda Sinfónica Municipal, el Coro Municipal de Jóvenes y el Coro Voces de Otoño.

Acompañarán el repertorio artistas locales invitados, entre ellos: Alejandra Tortosa, Paola Bernal, Juan Iñaki, Magui Olave y Maxi Bressanini quienes presentarán música de raíces folclóricas y populares.

El jueves el nuevo espacio cultural será el escenario para la entrega de los Premios “Jerónimo Luis de Cabrera”, una edición especial en el marco de la gran celebración por el aniversario número 450° de la ciudad.

La reconstrucción y puesta en valor del Teatro Comedia, patrimonio histórico de los cordobeses, fue gracias a la decisión política que tomó el intendente Martín Llaryora tras su voraz incendio ocurrido en el 2007, luego de que sucesivas gestiones municipales postergaron las obras de recuperación que lo transformaron en un "elefante blanco".

Tras 16 años de inactividad, las puertas se abrirán a todo público con funciones gratuitas de los elencos estables de la Municipalidad a partir del viernes 7, con propuestas de jueves a domingos y eventualmente podrán sumarse funciones los miércoles.

Actuarán la Orquesta de Cuerdas Municipal de Córdoba, el Elenco de Danza Teatro junto al Ballet, el Ensamble de Música Ciudadana y el Coro de Córdoba, protagonistas esenciales del nuevo Teatro. Se presentará con repertorio de música clásica, tango, música coral, y danza contemporánea.

El auditorio teatral promoverá las presentaciones de las artes escénicas en general: danzas, música, teatro y performance con la actuación de los cuerpos estables municipales que en algunas ocasiones también se articulará con productores privados.

La puesta teatral apuntará principalmente a difundir obras con identidad cordobesa haciendo foco en expresiones de carácter independiente y referidas al cuarteto, como una plataforma de visibilización a nivel nacional e internacional.

Con una capacidad de 532 espectadores, el espacio también convocará eventos de otras índoles como la Feria del Libro o el Festival Internacional de Teatro Mercosur, entre otros.

A su vez, los visitantes podrán apreciar una muestra documental en el foyer del Comedia, con material inédito del archivo personal de Francisco “Pupito” Rivilli, propietario histórico del Teatro Comedia.

La exhibición acerca testimonios de la historia del teatro de revista de la mano de los capo cómicos y los galanes; vedettes como Moria Casán, Zulma Fayat o Amparito Castro; el paso de grandes estrellas del tango como Aníbal Troilo, el “Polaco” Goyeneche, Julio Sosa, Alberto Marino, Mariano Mores y Tita Merello; y también del teatro nacional e internacional y junto a otras expresiones populares que pasaron por al emblemático Comedia.

Avisos clasificados, notas periodísticas, fotografías de referentes y personajes, programas de mano, afiches, una lista negra de artistas prohibidos entregada por L. B. Menéndez a Rivilli en 1976, testimonios del radioteatro y teleteatro argentino y otros registros que pintan una época, con documentación de entre 1942 a 1978.

¿Cómo conseguir las entradas para las primeras funciones del Comedia?

Se trata de una invitación para reencontrarse con este querido lugar, transformado en un complejo cultural moderno, multifuncional e inclusivo.

Para todos los conciertos, se deberán retirar las entradas anticipadas en la recepción del Cabildo de Córdoba (Independencia 30).

Por ser un espacio con capacidad limitada, se entregarán 2 boletos por persona el mismo día de cada función, desde las 9 hasta las 18 horas.

Agenda de espectáculos

-Viernes 7 de julio

20.00 horas

Orquesta de Cuerdas Municipal de Córdoba

Director: Santiago Ruiz

Las Cuatro Estaciones. Cuatro Conciertos para Violín, Antonio Vivaldi

Solistas: Nerina Álvarez, Pablo López, Marcos Palacio y Graciela Chamale

La Cambiada, Gerardo Di Giusto

Libertango, Astor Piazzolla

-Sábado 8 de julio

20.00 horas

Plancton por Elenco Municipal de Danza Teatro, de Cristian Setien

BRAVO -respiro y ando- por Ballet Municipal de la Ciudad de Córdoba,

de Walter Cammertoni

-Domingo 9 de Julio

17.00 horas

Ensamble Municipal de Música Ciudadana

Fierrito, J. Domínguez

Como Dos Extraños, P. Laurenz y J. M. Contursi

María, A. Troilo y E. Manzi

Canción desesperada, E. S. Discépolo

Las Cuarenta, R. Grela y H. Marcó

La Main Gauche, I. Patriarca

Ciudad de Córdoba, A. Chazarreta

Almacén de Barrio, E. Bischoff y H. Bálsamo

Amar y Callar, J. Canet y N. Omar

Selección de Carlos Gardel, C. Gardel y A. Le Pera

Selección de Astor Piazzolla, A. Piazzolla

Milonga Sentimental, S. Piana y H. Manzi

Córdoba de Antaño, R. Arrieta

20.00 horas

Coro Municipal de Córdoba

Director: Esteban Conde Ferreyra. Subdirector: Tomás Arinci

When David heard, E. Whitacre

Leonardo Dreams of His Flying Machine, E. Whitacre

Córdoba Mochilereando. Versión Coral (VC): Eduardo Ferraudi. Dir: E. Conde Ferreyra

Chu chu ua, Piñón Fijo. VC: Tomás Arinci. Dir: Tomás Arinci

Quién se ha tomado todo el vino. VC: Tomás Arinci. Dir: Tomás Arinci

El gol del siglo, VC: Tomás Arinci. Dir: Tomás Arinci

-Martes 11

15.30 horas

Coro Municipal de Córdoba

Director: Esteban Conde Ferreyra. Subdirector: Tomás Arinci

Concierto para las Infancias

“El ciclo sin fin”, “La cucaracha”, “El mamboretá” “El circo de Gaby, Fofo y Miliki”, “El monstruo de la laguna” y “Chu chu uá”.

20.00 horas

Orquesta de Cuerdas Municipal

Repite programa del viernes 7

-Miércoles 12

18.00 horas

Elenco Municipal Danza Teatro y Ballet Municipal

Repiten el programa del sábado 8

20.00 horas

Ensamble Municipal de Música Ciudadana

Repiten el programa del domingo 9