"Es muy duro, no caigo", dijo el papá de Joaquín sobre el acusado del crimen

"No hay palabras, todavía no caigo por lo sucedido”, contó Martín Sperani, papá del chico asesinado. Foto: gentileza

Tras la conmoción que causó la noticia del crimen de Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años cuyo cuerpo fue hallado este domingo en una casa abandonada en Laboulaye, habló su papá, Martín Sperani y relató el dolor que atraviesa la familia: "Esto fue una sorpresa muy grande, no esperaba un final así", dijo el hombre sobre la búsqueda del chico que había desaparecido el jueves pasado.

En declaraciones El Doce, el papá de Joaquín contó que no podía creer cuando le dijeron que "su propio amigo lo había matado". Se trata de un chico de 13 años, señalado como el principal sospechoso y quien por la edad, es inimputable.

“Era una amistad intachable entre los dos”, afirmó el hombre y relató que tuvo acceso a las cámaras de la zona que fueron analizadas. Allí pudieron ver cuando Joaquín y su amigo caminaban juntos hasta que desaparecieron. Minutos después “vuelve uno solo corriendo por la misma cuadra” y se ve cuando al amigo “se le cae de la mano un objeto negro”.

Fue en ese momento, Martín se dio cuenta que era el celular de su hijo. Por eso les solicitó a los investigadores que “rastrillaran a fondo sobre este chico”.

Según la información que trascendió habría otras dos personas detenidas que también son menores de edad: “Estas dos personas se entregaron solas ayer, por lo que tengo entendido”, afirmó el papá de Joaquín y agregó que son de la edad y solo uno tendría entre 15 y 16 años. “Son de la misma agrupación”, detalló.

Contó también que una de las cámaras registró el momento que en que supuestamente cuatro personas ingresaron a la casa abandonada y solo tres salieron.

En declaraciones radiales, el papá de Joaquín contó que todavía no termina de entender lo que pasó ya que el chico, acusado del crimen "era uno más de la familia, los padres también, era un entorno familiar": "No hay palabras, todavía no caigo por lo sucedido”, dijo este lunes en declaraciones a Mitre 810.

"Es muy duro, no caigo. Me pregunto por qué pero no tengo la respuesta”, cerró el hombre.

Las primeras informaciones reportaron que el adolescente fue asesinado de un fierrazo. Al estar involucrados menores de edad, el caso pasará a un juzgado penal juvenil para que continúe la causa y establecer cómo se desencadenó el crimen de Joaquín.

