Buscan a un adolescente en Laboulaye: la familia marchó pidiendo su aparición

Familiares, amigos y docentes de Joaquín Sperani realizaron este sábado por la tarde una concentración y marcha frente a la jefatura de la Policía de Laboulaye para pedir por la aparición del adolescente de 14 años, quien fue visto por última vez el jueves alrededor de las 15, cuando salió hacia el colegio, el Ipem 278 Malvinas Argentinas.

En declaraciones a la prensa local, la madre del adolescente, Mariela Flores, indicó que el jueves por la noche realizó la denuncia ya que su hijo no volvía a su casa y los compañeros de curso no supieron darle certezas sobre si lo vieron o no en clases ese día.

También expresó que la Policia hasta el momento no ha obtenido ninguna respuesta ni indicio de dónde podría estar Joaquín. Por tal motivo, pidió ver las cámaras de la ciudad.

Durante la concentración, la Policía confirmó que se están realizando distintos rastrillajes en toda la ciudad y emitieron un alerta en toda la provincia, indicó el diario Puntal.

Al momento de su desaparición, el joven vestía el uniforme de la institución educativa, compuesto de un buzo gris, una campera negra, pantalón celeste ahumado y zapatillas marrón gamuzadas. Su familia ya radicó la denuncia en la Policía.

De acuerdo al testimonio de la preceptora del alumno, no se encontraba en su aula al momento de tomar lista, aunque después se encontró su bicicleta en el patio de la escuela.

La familia y los amigos de Joaquín difundieron folletos a través de las redes sociales para dar con el paradero del chico. Por cualquier tipo de información acerca de dónde está el adolescente, los números de teléfono disponibles son: 3385597392 (madre) y 3385435836 (padre).