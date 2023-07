Passerini lanzó su candidatura a intendente junto a Llaryora y Schiaretti

En un concurrido acto realizado este viernes por la noche, la coalición Hacemos Unidos por Córdoba lanzó la candidatutura de Daniel Passerini como candidato a intendente de la ciudad Capital acompañado como vice por Javier Pretto.

El actual viceintendente de Martín Llaryora -hasta el 10 de diciembre próximo- estuvo respaldado por el gobrenador electo y el actual mandatario provincial, Juan Schiaretti, que junto a Pretto se dirigieron a la militancia en el acto.

Pretto fue el primero en abrir las alocuciones, y contó abiertamente porque eligió dejar de ser presidente del PRO en Córdoba y abandonar Juntos por el Cambio y acompañar la coalición Hacemos Unidos por Córdoba cuando fue convocado por Llaryora.

“Cuando me di cuenta que el espacio donde estaba no era el indicado, y que allí se digitaba todo desde Buenos Aires, Llaryora me convocó a formar parte de una alianza que tenía un espíritu amplio en la provincia y que convocó a gente de todos los espacios políticos", expresó Pretto.

"Estoy muy feliz de estar acá y poder trabajar para que la gente viva mejor, y para que los problemas se solucionen. La gente reconoce lo que hemos hecho y así nos votaron el domingo pasado. Ahora no pierdan su ilusión porque Llaryora nos deja la vara muy alta, pero con Daniel Passerini vamos a dejar todo para darle lo mejor a los codobeses. "Sueñen cordobeses, acá hay un equipo que va para adelante, Córdoba no va para atrás. Les pedimos que el 23 de julio nos acompañen para seguir poniendo a Córdoba de pie", expresó el candidato a viceintendente.

Por su parte, Llaryora en un enérgico discurso donde se refirió a las críticas recibidas durante su campaña a gobernador y luego de su triunfo del domingo pasado, expresó: "Sigamos sosteniendo este modelo de gestión, no volvamos atrás. Se acabaron los años que tenías que ser de un partido u otro. Acá vamos a trabajar todos juntos para que cada día Córdoba esté mejor" (Ver: Llaryora: "Que cuenten acta por acta, y cuando terminen, que pidan disculpas).

"Fuimos claramente injuriados"

Tras Llaryora, fue el turno del candidato a intendente de la ciudad de subir al estrado y dirigirse a las miles de personas presentes en el hotel Quorum.

Passerini agradeció a Martín Llaryora y al gobernador Juan Schiaretti por el apoyo en esta candidatura y relató lo vivido el domingo pasado tras los comicios provinciales. "Nosotros fuimos acusados de muchas cosas. Fuimos claramente injuriados. Si hay algo con lo que no nos pueden correr, es con el tema de narcotráfico y la droga", sentenció. El viceintendente se refirió así a las expresiones que realizó Luis Juez tras los comicios en una entrevista a LN+, donde acusó al oficialismo de repartir droga en los barrios para conseguir votos.

"Les habla una persona que desde los 5 años quiso ser medico y que se formó en el Hospital Misericordia. Y ahi vi que había que comprometerse para cambiar la realidad y empecé a trabajar en política. Siempre nos van a ver comprometidos del lado de la solución. Como no vamos a salir buenos con la escuela que nos dieron (José Manuel) De la sota y (Juan) Schiaretti, que siempre estuvieron combatiendo contra ese flagelo. Hace siete años que ayudo con Mariano Obelin con pibes que tienen problemas con la droga. Este Gobierno provincial viene trabajando para combatir el narcotrafico desde hace años. Y por esto mismo también hicimos una ordenanza para demostrar que la política le dice no al narcotráico en la ciudad de Córdoba", graficó.

Y enfatizó: "Estos que nos viene a pedir explicaciones, lo primero que tienen que pedir es disculpas". Tras enumerar la cantidad de calles pavimentadas, los cuatro nuevos hospitales, las redes de cloacas y agua y otras obras realizadas en la ciudad Capital, expresó: "Aquí están los 60 mil votos de diferencia, ese fue el triunfo que supimos construir".

"Los otros hablan muy bien de todo lo que hicieron mal. Los que nunca pusieron la cara, tampoco van a poner el corazón. Voy a seguir con la Córdoba que Martín sueña, con la que soñamos todos. Los cordobeses no quieren ir para atrás", dijo además.

También, vaticinó: "Cuando asuma en el Municipio, seré el primer intendente en pedir audiencia con el gobernador para poder crear la Policia Municipal y darle seguridad a los vecinos. Vamos a hacer un pacto sanitario porque para eso nos eligen y para eso nos preparamos. Los que hundieron el barco, no saben agarrar los remos", indicó. Y prometió ir "barrio por barrio" para construir "un triunfo mucho más grande" que el obtenido el pasado domingo.

"Esta elección tiene que ser la ratificación de un rumbo que esta ciudad eligió seguir, que es ir para adelante, para el futuro, la Córdoba que Martín sueña y que nosotros vamos a hacer realidad, la ciudad más alegre, la que quiere trabajar, la que quiere crecer", cerró.

"Esta ciudad venia en decadencia"

El cierre del acto estuvo a cargo del gobernador Juan Schiaretti, quien fue presentado en todo momento como "el futuro presidente", aludiendo a su precandidatura por el espacio "Hacemos por Nuestro País" junto a Florencio Randazzo para vicepresidente.

En primera instancia, Schiaretti felicitó "al gobernador electo y a la vicegobernadora Myrian Prunotto" y agradeció "a quienes siguen confiando en nuestra fuerza y nos apoyan con su voto".

"Hemos hecho la mayor renovación de dirigentes este año, porque en Córdoba nadie se perpetúa en el poder. Somos respetuosos de las leyes, de la división de poderes y de la diversidad de pensamiento", expresó el mandatario provincia, que estuvo acompañado por su esposa, la senadora Alejandra Vigo.

Luego, refiriéndose a Llaryora y Prunotto, manifestó: "Ellos forman parte de la nueva dirigencia, un gobernador justicialista y una vicegobernadora radical. Ellos tienen la responsabilidad ahora de llevar adelante la ampliación de nuestra coalición, con capacidad de gestión, seriedad y previsibilidad. Y ahora esto mismo estamos haciendo en el municipio de Córdoba, con nuestros candidatos a intendente y vice, que también ejemplifican la conjugación de las distintas fuerzas políticas que tienen como objetivo seguir mejorando la calidad de vida de los habitantes de Cordoba", señaló Schiaretti.

En tanto, al referirse a los comicios muncipales del 23 de julio, expresó: "Desde que se fue Rubén Martí, esta ciudad venía en decadencia con todos los intendentes que pasaron después de él. Le decían al caro de intendente ´la silla eléctrica´. Pero lo que pudieron hacer Martín Llaryora, Daniel Passerini y su equipo nos hace sentir orgullo. Y queremos que se sigan haciendo las cosas así. Sepan los cordobeses que como gobierno provincial nosotros nunca diferenciamos a ningún intendente. A todos les tendimos nuestra mano solidaria. La diferencia fue que Llaryora puso orden primero, y fue por el progreso después", expresó Scharetti.

@JSchiaretti , gobernador de #Córdoba: "Así como el modelo cordobés de gestión se fue consolidando a lo largo de los años, que trabajamos junto a José Manuel De La Sota, así debe gestionarse el modelo de gestión municipal". pic.twitter.com/zs0FT2pZ9D — Hacemos Unidos por Córdoba 🤜🤛 (@Hacemosuxcba) July 1, 2023

"Pero los cambios como estos tienen que ratificarse en el tiempo. Así como el modelo cordobés de gestión provincal se fue consoliando junto a mi compañero de ruta y amigo José Manuel de la Sota en la provincia, asi debe consolidarse también el modelo de gestión munciipal", comparó el precandidato presidencial. Y de esta forma, pidió a los electores un voto de confianza para apoyar a Passerini como el próximo intendente de la ciudad votándolo el próximo 23 de julio. "Tiene la oportunidad de profundizar lo que hizo Martín Llaryora", señaló.

Por último, y señalando que quizás él sea el "más cordobés de todos" mientras parafraseaba parte de la canción de Rodrigo Bueno, al decir que "lleva el acento de Córdoba Capital", aseguró: "Passerini y Pretto fueron intendentes exitosos -el primero en Cruz Alta y el segundo en La Carlota- , por eso tienen la oportunidad de continuar lo que hizo Martín en la ciudad y profundizarlo".