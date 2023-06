Instituto-Belgrano: la reedición de un clásico, ahora en Primera

Especial para La Nueva Mañana

La temporada 1999-2000 fue la última vez que Instituto y Belgrano compartieron Primera división. En el Apertura fue goleada de los “Piratas” por 4-1, en el Gigante de Alberdi. Y, en el Clausura, disputado el 11 de junio de 2000, la victoria fue albirroja por 2-0 en el viejo Chateua Carreras, con goles de Hernán Buján y Daniel “Miliki” Jiménez. Ese fue el último juego de ambos en la élite del fútbol nacional. Pasaron 23 años y mucha historia; y se vuelven a medir en el mismo escenario, aunque renovado.

En LA NUEVA MAÑANA exponemos números, virtudes y rachas de cómo llegan la “Gloria” y el “Pirata” a este duelo tan esperado.

Goleadores:

Adrián “Maravilla” Martínez es el máximo artillero de los “gloriosos” con siete tantos en el torneo.

Pablo Vegetti, con 13 goles, es el goleador de los “piratas” y de la Liga Profesional.

Defensa:

29 goles en contra recibieron en la temporada el elenco albirrojo. Comenzó atajando Jorge Carranza y, desde hace tres fechas, el arquero titular es Manuel Roffo.

18 goles en contra tiene el conjunto Celeste en el certamen.

Entrenadores:

Diego Davobe asumió hace dos fechas en Instituto, con un empate y una derrota. Reemplazó a Lucas Bovaglio.

Guillermo Farré lleva más de dos años al frente de la “B”. Dirigió 84 partidos, con 48 victorias, 18 empates y 18 derrotas.

HISTORIAL:

Jugaron: 288 veces. Belgrano ganó 125. Instituto ganó 82. Empataron: 81.

Rachas:

Instituto, de los últimos diez partidos, sólo ganó uno. Lleva cinco juegos sin victorias. De local lleva tres partidos sin derrotas.

Belgrano lleva cuatro derrotas consecutivas en condición de visitante. Incluso, en los cuatro juegos no convirtió goles.

Penales:

Al elenco de Alta Córdoba le cobraron un sólo penal a favor en el certamen (vs Rosario Central). En tanto, le cobraron cinco en contra -todos convertidos-.

Los de barrio Alberdi tienen dos penales a favor, ambos marcados por Vegetti (vs Arsenal y Unión). En contra le cobraron cuatro, Losada atajó uno (Talleres), dos fueron marcados y el restante fue desviado (Argentinos Juniors).

“Tendremos la obligación de salir a buscar el partido. Lo necesitamos. Meter una victoria nos vendría muy bien desde lo anímico”. (Fernando Alarcón,

capitán de Instituto)

“Vamos a salir a ganar porque no se nos están dando los resultados de visitante y es algo a revertir”.

(Ulises Sánchez, mediocampista de Belgrano)

“Si hago un gol lo festejo. El respeto pasa por otro lado. Me considero hincha y sería una falta de respeto no gritarlo, me debo a mis colores”. (Pablo Vegetti, capitán de Belgrano)

“Es un partido muy importante. Necesitamos esos puntos y puede ser un partido bisagra”.

(Santiago Rodríguez, delantero de Instituto)

Información útil

Estarán las parcialidades de Instituto y Belgrano.

Los hinchas albirrojos, será exclusivo para socios con cuota al día con la particularidad que solo pagarán por ubicación aquellos no abonados.

La “Gloria” ocupará la cabecera norte además de tribuna Gasparini y parte de Ardiles.

Los hinchas del “Pirata” ocuparán el resto del estadio, y pagarán entradas entre 10 y 15 mil pesos.

Para socios/as de Instituto sin abono que quieran adquirir ubicación los valores serán: Popular norte, 1500 pesos; platea Gasparini, 3000 pesos; platea Ardiles Norte, 6000 pesos.

La venta es en el portal de socios o en la sede de Alta Córdoba.

No habrá venta de ubicaciones en el estadio.

Los menores de 11 años ingresan gratis a cualquier ubicación con el carnet al día.

Para Belgrano la venta será por el medio Autoentrada con valores de 10 mil pesos para la Artime y 15 mil para Ardiles sur.

Fotos: Prensa Instituto y Prensa Belgrano

