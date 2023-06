Massa se reunió con Scioli y le agradeció por "trabajar por la unidad"

El ministro de Economía y precandidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, mantuvo una reunión de más de una hora con el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, para dialogar sobre el comercio y las relaciones bilaterales con el país vecino y que, además, sirvió para el reencuentro de ambos dirigentes luego del cierre de las listas electorales, de cara a las PASO del 13 de agosto.

"Me reuní con el embajador Scioli para potenciar las relaciones diplomáticas bilaterales que, por más de 200 años, unen a Argentina y a Brasil económica y culturalmente. Gracias Daniel por comprometerte y trabajar por la unidad", señaló el titular de Economía a través de su cuenta de Twitter, junto a una foto del encuentro.

Por la misma vía, contó que junto analizaron "el fortalecimiento de los mecanismos para la exportación de bienes brasileños, en la exportación de energía eléctrica argentina y en el financiamiento de insumos para la construcción de la segunda etapa del Gasoducto Néstor Kirchner, que permitirá vender el gas de Vaca Muerta a la región".

Massa recibió a Scioli en la explanada del Palacio de Hacienda, ubicado frente a la Plaza de Mayo, lo que fue catalogado como un gesto de agradecimiento "poco habitual" por parte de los allegados del titular de la cartera económica.

Al encontrarse, Massa y Scioli se saludaron con un fuerte abrazo, pero no hicieron declaraciones a la prensa.

El encuentro se produce tras el cierre de listas del pasado sábado, con vistas a las PASO del 13 de agosto, y luego de que Scioli declinara su precandidatura presidencial por UxP.

Más tarde, a través de un comunicado de prensa, se señaló que también dialogaron "sobre el régimen de alerta de importación ante eventuales situaciones de problemas sanitarios en frontera; y el proyecto del Puente Santo Tomé - São Borja y el centro unificado de frontera".

Este miércoles, Scioli había sido recibido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su despacho del Senado.

"Hablamos mucho, con sinceridad y con el respeto de siempre. Me transmitió que su vocación es ayudar y colaborar como un compañero más, y me puso muy contenta cuando me contó que mañana Sergio Massa, el Ministro de Economía, lo va a recibir para abordar cuestiones vinculadas a la relación bilateral Argentina-Brasil. A seguir trabajando, que es lo que hay que hacer", había anticipado ayer la Vicepresidenta en su cuenta de Twitter.

