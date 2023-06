Negri votó y explicó por qué no se sumó a las listas nacionales de JxC

Pasadas las 9 de este domingo, votó el diputado nacional radical Mario Negri en los comicios provinciales. Ante la prensa, el dirigente del centenario partido explicó por qué decidió no participar de la interna de Juntos por el Cambio en ninguna de las listas que competirán en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto próximo.

"Yo no me bajé porque no me subí tampoco", indicó, ante la consulta de por qué no se encolumnó en la lista que encabeza Patricia Bullrich ni en la que comanda Horacio Rodríguez Larreta.

"Desde que supimos el calendario electoral en Córdoba, por mi experiencia y por lo que conozco, advertí que había muchas fechas juntas. 24 (de junio) a la noche lo nacional (la definición de listas), hoy estamos votando y dentro de 25 días hay que votar en la ciudad, que es casi el 40% de la provincia", repasó inicialmente.

A continuación, ventiló que para las elecciones nacionales, promovió una lista de unidad en Córdoba, entre los diferentes sectores de Juntos por el Cambio, tal como se logró para los comicios provinciales y municipales de la capital. "Venimos de 24 años con muchas crisis y eso no se pudo lograr; con mis convicciones, decidí no participar", concluyó.

A 40 años de democracia me sigue emocionando cumplir con el deber cívico. Voté con muchísima esperanza de que hoy sea un día histórico para los cordobeses. Ojalá hoy el cambio tan ansiado se haga realidad!!! pic.twitter.com/gZTSZwXxM0 — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) June 25, 2023

