Scioli lanzó su precandidatura: "La mejor forma de unidad es con las PASO"

"No me vengan a decir que el país está parado, porque hay veinte provincias con pleno empleo", afirmó Scioli.

El embajador en Brasil, Daniel Scioli, encabezó este jueves en la Ciudad de Buenos Aires un acto de lanzamiento de campaña, junto a Victoria Tolosa Paz y Eugenio "Nito" Artaza, en el que formalizaron sus precandidaturas a presidente, gobernadora y jefe de Gobierno porteño, respectivamente.

El ex gobernador bonaerense, que tiene el apoyo del sector referenciado en el presidente Alberto Fernández, lidera la lista "Unidos triunfaremos" dentro de Unión por la Patria de cara a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto.

Entre los presentes en el teatro ND Ateneo estaban el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, quien será candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, junto con la referente social Mayra Arena, que también tendrá un lugar en la misma nómina.

Scioli evitó revelar quién será su precandidato a vicepresidente, lugar que seguirá siendo negociado en las próximas horas entre los distintos sectores que apoyan su postulación.

"La fórmula la vamos a definir el sábado antes de la hora estipulada como también el resto de las candidaturas", señaló Scioli en una conferencia de prensa que tuvo lugar luego del acto de lanzamiento.

"Lo que estamos haciendo acá no es contra nadie. A algunos les preocupa la unidad, no se preocupen, con nosotros la unidad está garantizada, la mejor forma de unidad es a través de las PASO", enfatizó en el escenario y aclaró que no ve "en ningún compañero o compañera un adversario".

En las primeras filas se ubicaron el canciller Santiago Cafiero y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, mostrando el respaldo implícito de Alberto Fernández a Scioli.

Precisamente, sobre el Presidente, Scioli tuvo palabras elogiosas al remarcar que tuvo la capacidad de mantener el frente oficialista unido: "La Argentina está en movimiento. No me vengan a decir que el país está parado, porque hay veinte provincias con pleno empleo".

En otro pasaje de su discurso, Scioli se diferenció fuertemente de las expresiones de derecha que emergen en la oposición y comparó esas fuerzas políticas con el bolsonarismo brasileño. "En Brasil conocí lo que es el bolsonarismo por dentro y no quiero al bolsonarismo en la Argentina", resaltó el ex gobernador bonaerense, que también afirmó que "la moderación no es tibieza".

En este sentido, puso como ejemplo su decisión de participar de las PASO pese a todos los obstáculos que le pusieron sus adversarios internos del kirchnerismo y del massismo. "El único y mejor candidato es el voto del pueblo", expresó Scioli, que dijo que defiende la participación y la democracia interna.

