La llegada de Leo Messi al Inter Miami: ¿la nueva meca del fútbol?

El mundo del fútbol posará sus ojos sobre Estados Unidos en los próximos años. La llegada de Lionel Messi a Inter Miami, la Copa América 2024 y Copa del Mundo 2026, dónde también será sede en conjunto con México y Canadá, sumado a una liga (MLS) en auge, son hitos trascendentales para el crecimiento del fútbol de la región.

El cordobés y ex jugador de fútbol José Luis Villarreal, de pasos por la selección argentina, Boca, River, Estudiantes, Atlético Madrid y, obviamente por el club de sus amores, Belgrano (donde debutó y se retiró), está radicado en Florida desde hace 3 años y medio.

“Villita” ha forjado una nueva vida en Miami, y la pasión por el fútbol ha sido un hilo conductor que ha mantenido viva su conexión con Córdoba, y su amor por Belgrano. Ha disfrutado como todo argentino la obtención de la tercera estrella y analiza el presente el pirata con ojo clínico de buen entrenador, pero con el fanatismo que no lo caracteriza por el celeste.

“Estoy en un nuevo proyecto que se llama Homestead FC y de hecho este domingo próximo jugamos contra el inter Miami, que no es el de Messi precisamente porque no es MLS, que es donde va a jugar Lionel”, comienza contando Villita entrando en el tema Messi y la revolución que ocasiona su llegada a Miami. “El gran problema de la MLS es que no trabajan mucho la parte formativa del jugador. En las ligas menores podés salir campeón pero no ascender. Si tenés 350 millones de dólares, comprás la posibilidad de jugar en la liga mayor. Pero bueno, nosotros desde la academia contamos más de 60 chicos”.

¿Cuánto se revolucionó todo por la llegada de Messi?

“Imagínense lo fue la revolución que todo lo que tenga que ver con Inter está colapsado- Las entradas que antes valían unos 38 dólares para ver un equipo que está último, ahora se está hablando de una entrada de más de 400 dólares para el partido supuestamente que jugaría Leo. La venta de ropa seguramente va explotar. Y por una sencilla razón, es porque estamos hablando del mejor jugador de fútbol y, además, porque Miami está plagado de latinos esperándolo. Todo eso hace que se viva el fútbol de una manera especial y diferente al resto de Estados Unidos”.

“En su momento la llegada de Beckham a Los Angeles Galaxy fue similar. Este país tiene la infraestructura y el dinero de poder recibirlo. La estructura de Miami es muy grande. Cuando se habla de Messi todo puede pasar, pero tiene que cambiar la mentalidad de acá y ser más competitivos. En Portland, por ejemplo, juegan con 50 mil personas todos los partidos”.

Comentarista de TV

José Luis Villarreal, además de entrenador, también se desempeña como comentarista de partidos sudamericanos para una cadena televisiva.

“En el caso mío, personal, no me puedo quejar porque trabajo de lo que realmente me gusta y además sigo aprendiendo. Como entrenador gracias a Dios siempre me ha tocado ganar campeonatos y copas. Ahora también comento partidos de Copa Libertadores como los de River o Boca. Si bien antes de pandemia ya lo había hecho, de nuevo estoy haciéndolo”

¿Cómo lo ves a Belgrano?

Si bien hay resultados, sobre todo de visitante, que golpean a la ilusión, no es fácil mantenerse en primera división y hacer un papel como está haciendo Belgrano. Como entrenador veo que de local juega de una manera y de visitante de otra y llama la atención. Yo siento que el fútbol argentino está en un en un momento como de incertidumbre, porque sacándolo a River que saca ventaja sobre el resto, Boca está deambulando con la mitad de la tabla, Independiente peleando ahí abajo. Como hincha de Belgrano este momento, este ascenso, esta etapa del campeonato que en general está haciendo muy bien.

¿Cómo se vive a la distancia?

Hay partidos que vemos junto con mis hijos y los vivimos con mucha emoción porque vemos como el hincha se las rebusca, y pide dinero para el recibimiento del equipo, eh, nos da a veces muchas ganas de agarrar un avión y poder estar en Alberdi. Yo creo que la gestión Artime es muy buena, me pone contento porque lo conozco al Luifa. No solamente el punto de vista de agrandar la cancha, sino de aumentar la cantidad de socios y todo lo que ha conseguido. Me parece que es buena, pero no nos tenemos que conformar con esto.

Se cumplen 6 meses del campeonato del mundo. Fuiste parte de un seleccionado y fuiste ex jugador de fútbol. ¿Cómo fue vivirlo allá?

No sé si será porque uno ha jugado el fútbol o porque me han tocado vestir la camiseta de la selección argentina, pero esta fue la primera vez que yo me emocionaba con un seleccionado. Veía a mi familia emocionarse, veíamos como todos salían a las calles festejar. Creo que fue como un desahogo para el país, por todo lo que se vive en Argentina. Siento que era la primera vez que yo me que me emocionaba viendo la Argentina. A Scaloni lo conocía desde mi paso por Estudiante y fue compañero mío, entonces se juntan un montón de cosas. Conozco la familia Messi y lo conozco a Leo. Gente de otros países hacían fuerza por nosotros. Por eso fue realmente muy emocionante, muy gratificante para todo el pueblo latino.

