“Hay estudiantes de primer año con dificultades en la comprensión de texto”

La psicopedagoga María Salomón se refirió a las diversas problemáticas educativa tras los resultados de las Pruebas Aprender 2022. Córdoba aún no publicó sus conclusiones.

La licenciada María Salomón (MP 122078) es presidenta de la Federación Argentina de Psicopedagogos y miembro del Consejo Directivo del Colegio de Psicopedagogía de Córdoba. En diálogo con La Nueva Mañana analizó los resultados de las Pruebas Aprender (nivel primario) y explicó que esta evaluación 2022 era para ver el impacto de la pandemia y cómo logramos recuperarnos en la presencialidad plena: “El nivel socioeconómico era un factor clave. Nosotros tenemos un índice de pobreza alto en estudiantes menores de 14 años. Yo transito mucho las escuelas, hay un 63% aproximadamente de estudiantes que tienen un nivel socioeconómico cómodo que han alcanzado un índice satisfactorio o avanzado, es decir que han progresado. Pero en los sectores más vulnerados no sucedió lo mismo. Las problemáticas son socioeducativas. No todos tienen la misma accesibilidad ni a materiales ni a un acompañamiento familiar”. La brecha durante la pandemia estuvo muy marcada entre los estudiantes que tenían una situación económica, simbólica y cultural más favorecida, y los que no. Aún falta muchísimo, pero las políticas implementadas en materia educativa han trabajado en acercar materiales a las escuelas, capacitar a docentes y acompañar la realidad de muchos estudiantes.



Evaluados en Lengua y en Matemática

“Sabemos que hay estudiantes que están en primer año y tienen dificultades en la comprensión, que requieren de un vocabulario mucho más fluido para poder estar en un nivel que implica otro tipo de pensamiento”, explicó Salomón.

La Prueba Nacional Aprender 2022 se llevó a cabo el 18 de noviembre de dicho año en 3.686 escuelas del país, de las cuales 215 fueron escuelas primarias de toda la provincia, tanto de gestión estatal como privada. El 90% de los estudiantes fueron evaluados en Lengua y Matemática a través del formato de opción múltiple. El objetivo de este método es relevar los aprendizajes de los estudiantes y sistematizar la información acerca de las condiciones en las que se desarrollan los mismos.

El estudio jerarquiza la distribución de los datos en cuatro escalas: por debajo del nivel básico, básico, satisfactorio y avanzado. Los resultados ya fueron publicados en la página oficial del Ministerio de Educación de Nación. De los datos a nivel nacional derivan los informes jurisdiccionales que muestran una visión general.

Según el reporte de resultados a nivel nacional, la mejora en lengua fue del orden del 41%, es decir que 4 de cada 10 chicos que se encontraban en las categorías “por debajo del básico” y “básico” en 2021 hoy están en una mejor situación. En cuanto a matemática la mejora fue del 6%, esto representa a casi 1 de cada 10 chicos que se encontraban en situaciones inferiores de desempeño en 2021.

Es un visto bueno el fortalecimiento en lengua ya que esta es transversal a todas las asignaturas. Asimismo, los números de Matemática preocupan. Los datos demuestran el fortalecimiento en estas materias a la vuelta de la presencialidad adhiriendo la inclusión de una hora más de clase en primaria. Hay un porcentaje más alto en lengua y más bajo en matemática. En el 2021 estas cifras habían caído mucho como consecuencia de la pandemia. Hoy según las estadísticas estamos alcanzando los niveles que teníamos en 2018.

Leve mejora en las escuelas públicas

Sin bien la Provincia aún no publicó los resultados de las Pruebas Aprender en Córdoba, la Nación difundió algunos índices de nuestra jurisdicción. En el análisis de los resultados de Matemática en el nivel de desempeño se registró una baja en el porcentaje de estudiantes que se encontraban por debajo del nivel básico en comparación con el 2021. Este número en dicho año alcanzó el 14,3% y en 2022 pasó a 12,8%. El desempeño categorizado como básico ascendió 1,7% en relación al año pasado llegando al 19,2%. El ascenso también se registró en la categoría satisfactorio del 45%. En tanto en avanzado se muestra una baja del 3,1%, en 2021 fue del 26,1% y en 2022 bajó a 23%.

El índice más preocupante, que muestra lo que está debajo del nivel básico, indica una gran baja a lo largo de los años. En 2013, por ejemplo, este número había llegado al 23,3% de estudiantes.

Desglosando la gestión estatal y la privada, en la primera los resultados mostraron una leve mejora. Bajó el porcentaje debajo del nivel básico un 1,5% (de 16,6% a 15,1%), subió el básico 2,6% (de 18,8% a 21,4%) y el satisfactorio 2,9% (de 40,9% a 43,8%). En tanto el avanzado mostró una baja del 4% (de 23,7% a 19,7%).

En lo privado los porcentajes son diferentes. En la categoría más complicada registraron una baja del 1,6% (de 7,9% a 6,3%). El básico bajó 1,1% (de 13,9% a 12,8%) y el avanzado también un 0,6% (de 32,9% a 32,3%). El satisfactorio subió 3,3% (de 45,3% a 48,6%).

“En Córdoba se observa que debemos mejorar la matemática en el segundo ciclo”

Ante la falta del informe de Córdoba, no logramos tener precisión acerca de cuestiones específicas de los números arrojados. Es decir, dónde está el bajo desempeño, en qué zonas, si se trata de falta de comprensión de texto, problemas en gramática, sintaxis, etc. Nuestra provincia no escapa de la realidad a nivel nacional. Sorprende la baja en Matemática. “La lengua que requería factores que exceden a la escuela ha mejorado y para nosotros es satisfactorio”, dijo la psicopedagoga. Lo que observan en la comprensión y la fluidez del lenguaje estaba previo a la pandemia. Es cierto que esa situación excepcional agudizó esta problemática.

“En Córdoba se observa que debemos mejorar la matemática en el segundo ciclo para poder seguir los ciclos posteriores, que es el nivel secundario. Si la Provincia visualiza eso vamos camino a que todo el primario sea una unidad pedagógica y tiene que haber articulación entre lo que se enseña de matemática en primer ciclo con lo del segundo y unir con el secundario”, argumentó María.

“Hay estudiantes que estando en la escuela, aprendiendo en los ritmos que ésta espera sus aprendizajes no son tan sólidos y comprometen su ciclo posterior. Aprenden, aprueban, pasan pero no son suficientes para comprender las propuestas del nivel secundario”, concluyó. La pregunta es cómo poner en diálogo estas preguntas. Estos son datos duros. Cuál es la responsabilidad de la escuela, de los docentes, de las políticas educativas, de los psicopedagogos.

