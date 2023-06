Llaryora cuestionó las retenciones y defendió al sector agroindustrial

De visita por Marcos Juárez, Martín Llaryora, candidato a gobernador de Hacemos Unidos por Córdoba recorrió este miércoles industrias como Metalfor, encabezó reuniones con instituciones y por la noche cerró su gira de campaña con un acto político en la Sociedad Italiana.

El candidato a gobernador "redobló su defensa del campo, de la agroindustria y de las obras realizadas por el Gobierno de Córdoba que brindan impulso a esos sectores", indicaron desde Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC). "Como los gasoductos, que llevaron el suministro al 98% de la provincia favoreciendo la radicación de industrias, el proceso en origen de la producción agropecuaria, el agregado de valor y la creación de empleo", agregaron.

En ese sentido, Llaryora volvió a cuestionar las retenciones que “se llevan cerca de 3600 millones de dólares de Córdoba” cada año. “Todos los gasoductos que hicimos con Juan Schiaretti para llegar al 98 por ciento de la provincia, valen un año de lo que Córdoba paga en retenciones”, indicó el candidato.

“Cuando a mí me dicen: ‘Martín, ¿por qué estás en contra de las retenciones? ¿Vos tenés campo, venís de familia agropecuaria? No, yo no tengo campo, pero soy cordobés y el campo es el motor de nuestra economía. Y cuando lo manotean al campo, nos manotean a todos los cordobeses”, afirmó Llaryora.

Y agregó: “Cuando hay una buena cosecha se mueve la ciudad, se mueven los comercios. Se vuelve a sembrar, se alquila al chacarero, se compran los insumos, la maquinaria. Si hay dos o tres buenas cosechas y queda alguna rentabilidad, se construyen más casas, se hacen departamentos. Los nuestros no conocen las Islas Caimán: esa es la patria financiera, y nosotros somos parte la patria productiva”.

El candidato a gobernador añadió que “muchos de esos productores son los que después ponen unos pesos y generan industrias, para proveerle semillas al campo, o para darle tecnología. Entonces, ¿cómo no vamos a apoyar al campo? Nuestra apuesta es generar valor agregado, aunque la Nación no lo entienda”.

“La batalla contra las retenciones no tiene que ser un tema de un dirigente. Tiene que ser un tema de todas y todos los cordobeses”, finalizó Martín Llaryora.

Del acto participaron los ministros de Ganadería y Alimentos, Sergio Buso y de Desarrollo Social, Juan Carlos Massei; la legisladora provincial Julieta Rinaldi; empresario, productores agropecuarios, instituciones de la ciudad, intendente, concejales y vecinos de la ciudad.

