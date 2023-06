Anisacate: polémica por la propuesta de quitar escultura de Néstor Kirchner

El domingo 4 de junio fueron las elecciones en Anisacate, en las que Natalia Contini, concejala del PRO, se impuso por 19 votos sobre el justicialista candidato oficialista Matías Cuello. Mientras el resultado ha sido judicializado por este último, pidiendo que se abran las urnas ante sospechas de errores e irregularidades, salió a la luz una propuesta que en diciembre del año pasado expuso la flamante intendenta, para quitar el monumento a Néstor Kirchner, que está ubicado en la localidad, a la vera de la ruta 5.

Consultada por La Nueva Mañana, Contini refirió que esta idea no integró su propuesta de campaña, sino que fue anunciada a fines de 2022, cuando la vicepresidenta Cristina Fernández fue sentenciada a seis años de prisión en suspenso por un tribunal federal.

El resonante triunfo en los comicios locales reflotó la idea y en pocas horas se viralizó, con la réplica de medios nacionales, en medio de la controversial disputa entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich por la candidatura a presidente de Juntos por el Cambio, ante la posibilidad de sumar a Juan Schiaretti al armado opositor.

El monumento a Néstor Kirchner fue erigido en 2011 por el artista Saúl Miller, fallecido en abril pasado; quien nació en San Lorenzo (Santa Fe) y se arraigó por largos años en Anisacate, donde erigió también otras esculturas de considerables dimensiones. El monumento al ex presidente Kirchner sufrió en 2017 y 2019 sendas agresiones y debió ser reubicado en ambas ocasiones.

Anticipó Contini que, pese a que no lo incluyó en su plataforma de campaña, en diciembre, cuando le toque asumir como nueva intendenta, propondrá una consulta popular para que la comunidad exprese si está de acuerdo o no con mantener esta escultura; proponiendo como alternativa erigir una nueva pieza, en este caso, en homenaje a René Favaloro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Natalia Contini (@nataliacontiniok)

Ante el reciente fallecimiento del escultor, muy respetado por la comunidad, Contini aclaró que propondrá trasladar el monumento a Kirchner a un museo a cielo abierto, ubicado frente a la casa del artista.

“Cuando la condenaron a Cristina (Fernández) a seis años de prisión en suspenso, nos explotó la bronca y dijimos (que el monumento) no nos representa, es un símbolo de corrupción”, dijo, respecto de lo expresado en diciembre del año pasado; pese a que Néstor Kirchner no tuvo condena alguna por corrupción.

Ante el aluvión de críticas que recibió por postular la quita de la figura que representa a un presidente elegido democráticamente, dijo: “Yo no soy una derrocadora que tira monumentos. Soy políticamente incorrecta un montón de veces. Si los vecinos de Anisacate me dicen que no, que no nos molesta y que queremos que se quede, quedará donde está”.

Críticas a la idea

El candidato de Hacemos Unidos por Córdoba y también actual secretario de Gobierno, Matías Cuello, emitió por su parte un comunicado titulado "El arte es subjetivo, la malicia no", a través del cual recupera la historia del artista Saúl Miller y su arraigo con la localidad, a través de sus obras.

"Como vecino siento pena de ver ridiculizado a un pueblo entero, ser noticia por alguien que propone 'romper y destruir'", dijo, aludiendo a la propuesta de Contini.

"Seguramente a algunos no les gustará el busto de Alfonsín en Córdoba, la imagen de Tosco, la escultura de Rodrigo, el CCK en CABA, o la imagen de Eva Duarte en un edificio público. Seguramente a otros ofenderá el nombre de Rubén Américo Martí revalorizado en el último tiempo. Pero romper y destruir ¿no es un exceso?", planteó y concluyó: "Argentina en general, Córdoba en particular y nuestro querido Anisacate, solo darán pasos hacia adelante, respetando lo que se hizo bien, reconfigurando lo que se hizo mal, potenciando nuestras virtudes y minimizando nuestros defectos. Solo a través del diálogo y de acuerdos programáticos vamos a transitar la senda del progreso".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Matías Cuello (@maticuellook)

Por su parte, el candidato a legislador departamental suplente de Santa María por Creo en Córdoba de Todos y vecino de Anisacate, Alejandro Caminos, también se expresó críticamente sobre la propuesta de Contini: "Como militante social y político me preocupan estos intentos de retroceder en la historia a aquellas épocas oscuras de nuestro país donde la desaparición de las personas, de los símbolos y las expresiones contrarias a lo hegemónico fueron moneda corriente".

Y concluyó: "La obra artística no tiene el deber de representarnos como comunidad necesariamente ya que en la comunidad existe la diversidad. El arte, en todo caso, expresa el sentir del artista en su contexto y ese es el valor que tiene".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CREO en Córdoba Anisacate (@alejandrocaminoslegislador)

Noticias relacionadas: