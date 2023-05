"La tartamudez es una característica más pero no un impedimento”

Asociación Argentina de la Tartamudez: “Las personas con tartamudez no están imposibilitadas para desempeñarse en el ámbito académico/profesional, así como tampoco se encuentran impedidas de alcanzar sus metas personales”.

Asociación Argentina de la Tartamudez: “Las personas con tartamudez no están imposibilitadas para desempeñarse en el ámbito académico/profesional, así como tampoco se encuentran impedidas de alcanzar sus metas personales”.

Especial para La Nueva Mañana

Los comentarios discriminadores del periodista Gabriel Levinas sobre la tartamudez del ministro del Interior, Wado De Pedro, por un lado dejaron en evidencia el prejuicio social ante las personas que padecen este trastorno, y por otro fortalecieron el repudio ante este tipo de miradas que apuntan únicamente a segregar.

La tartamudez es un trastorno en la fluidez del habla, es denominada también como disfluencia y el 1% de la población mundial la lleva en su vida cotidiana. Es común en las infancias y es rehabilitable con el desarrollo. Generalmente se desarrolla cuando las infancias comienzan a hablar, entre los 2 y los 5/6 años, pero puede suceder después también.

Cuando tartamudean algunas palabras resultan difíciles de decir, allí se observa el comportamiento del cuerpo que lucha por expresarse. Se traba la garganta o se repite la primera parte de la palabra varias veces y con un gran esfuerzo terminan lo que querían decir. El tartamudeo suele generarse en espacios donde hay mucha gente, cuando las personas sienten presión o tienen que hablar rápido. Son disrupciones involuntarias en la fluidez del habla.

“No está vinculado a lo emocional”

Existen diferentes tipos de disfluencia y se trata de un trastorno multicausal según explica Janice Ninoná, fonoaudióloga, integrante de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Tartamudez. “Se ha demostrado que no está vinculado con lo emocional, es algo que se creyó durante mucho tiempo. Lo psicológico es una de sus consecuencias de convivir con la tartamudez. La persona se enfrenta a situaciones negativas que hacen que piense negativamente su disfluencia. Las burlas, las situaciones de discriminación derivan en esto”, argumentó.

La fonoaudiología y la logopedia o terapia del lenguaje son las disciplinas que se encargan de trabajar con esta complejidad para lograr la fluidez en el habla. Es importante que se derive a tiempo para tener un diagnóstico temprano y que la familia acompañe en el tratamiento. Esta detección es sumamente importante ya que la tartamudez va cambiando a medida que pasa el tiempo.

¿Por qué la Argentina no estaría preparada para tener un presidente tartamudo? “Es la sociedad la que dice que la persona que tartamudea no puede hacer determinadas cosas y no tiene que ser así. Tiene tartamudez y es una característica más. Puede hacer lo que desea”, comentó Janice.

¿Importa más cómo se dice o qué se dice?

La Asociación Argentina de Tartamudez no sólo repudió los dichos del periodista en el programa del canal TN, sino aprovechó la ocasión para llevar mayor claridad ante tanta desinformación. En su comunicado, explicaron que “las personas con tartamudez no están imposibilitadas para desempeñarse en el ámbito académico/profesional, así como tampoco se encuentran impedidas de alcanzar sus metas personales. Este tipo de aseveraciones no hacen más que dañar a las personas que tartamudean”. Desde ese espacio trabajan en la concientización, acompañamiento y capacitación en torno a la alteración del habla en todo el país.

La tartamudez no es una limitación para nada. Si continuamos en la línea del mal ejemplo planteado por Levinas, muchas personas con tartamudez en el mundo ocuparon cargos de altos rangos, como lo es el de Joe Biden, actual presidente de EEUU, o Jorge VI del Reino Unido quien tuvo que declararle la guerra a Alemania.

El mismo gusto de helado

En respuesta a los comentarios, Wado de Pedro dijo que él tiene los recursos para sostener una crítica fuerte pero hay muchos chicos y chicas que tienen la dificultad, que la pasan mal y que el periodista le hablaba a un sector de una generación que no sabe que el mundo cambió mucho.

Su compromiso y militancia en contra de la discriminación, particularmente hacia las personas con disfluencia en el habla, es una característica de Wado. En diciembre del 2021 fue pública su intervención en el Congreso de Tartamudez de Salta del que participaban más de 100 jóvenes con tartamudez. Allí compartió parte de su experiencia personal y de cómo su vida cotidiana fue adecuándose a esta particularidad. Se emocionó contando que siempre pedía el mismo gusto de helado porque pensaba que eran los únicos que le salían. “Lo primero es la aceptación. Yo tartamudeo pero voy a decir lo que quiero. Si tienen que esperar que esperen” enfatiza.

Ministro del Interior, Wado De Pedro.

Proyecto de ley

De Pedro trabaja desde 2022 en un proyecto para la sanción de la Ley Nacional de Tartamudez y la creación de un Programa Nacional de Detección Temprana y Abordaje Integral de la Tartamudez. Este último tiene por objetivo cumplir con el registro de casos de tartamudez en pacientes, elaborar una respuesta de contención y acompañamiento, fomentar la inclusión social desde un enfoque de derechos humanos, capacitar en estrategias para la detección temprana y un abordaje integral, y promover la creación de consultorios especializados. La capacitación estaría dirigida para el sector educativo y para la salud. Sobre este proyecto se espera avanzar en las próximas semanas. La figura de Wado visibiliza la disfluencia y representa un paso más para la inclusión social.

“Nos haría mejor como sociedad”

“Que la persona con tartamudez pueda ubicarse en un cargo está buenísimo, que no sea un impedimento. Es una característica más como las que tenemos todos y creo que nos haría mejor como sociedad que personas con tartamudez puedan tener un cargo alto, pueda ocupar un lugar en la política, nos serviría para aprender más sobre inclusión”, concluyó Janine Ninoná.

La inclusión se da en los hogares, en las escuelas, en los discursos que se comparten en los medios de comunicación, en los espacios comunes. La falta de responsabilidad en el uso de la palabra es un factor que condiciona el discurso e influye en el ambiente social. Parece superfluo tener que explicar por qué está mal discriminar; sin embargo es algo que debemos efectuar ante la difusión de ideas de odio.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]