En Diputados debatieron sobre la pensión reparatoria para travestis y trans

Este miércoles se realizó la reunión informativa de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados convocada para abordar los proyectos de ley de reparación histórica para personas mayores travestis y trans.

En el marco del encuentro, se realizó un primer abordaje sobre el proyecto presentado en marzo pasado por la diputada Gabriela Estévez (Frente de Todos-Córdoba), en base a otro texto propio elaborado en 2021 y que había perdido estado parlamentario en febrero último.

Al respecto, dijo Estevez: "Queda pendiente una deuda fundamental con el colectivo travesti y trans, especialmente con las personas mayores que integran dicho colectivo que son verdaderas sobrevivientes de la violación histórica y estructural de sus Derechos Humanos. El reconocimiento y la reparación a esta vulneración sistemática se inscribe también en la política de memoria, verdad y justicia, columna vertebral de nuestro sistema democrático".

Durante la exposición, Agustina Ponce destacó la importancia de que “Argentina reconozca a través del Congreso de la Nación años de persecución por parte de la policía a la comunidad”, y puso de relieve “el pedido de perdón a la comunidad y una contribución económica que permita que compañeras puedan acceder a este beneficio y que permita llenar la olla”.

Alba Rueda, por su parte, dijo que "hablamos de reparación porque hubo una vulneración de derechos" y puso como ejemplo "hechos que amenazan derechos en todo el mundo, a través de movimientos anti trans con intereses políticos explícitos".

Por su parte, Greta Pena aseveró que desde el Inadi "vamos a apoyar proyectos de reparación a esta población" y dijo que espera que sea aprobada a nivel legislativo, a la vez que puso a disposición los datos del organismo y "el expertise" para que se pueda avanzar en la ley.

A su turno, Daniela Castro remarcó que "hemos logrado muchísimo y estamos muy bien representadas en diferentes lugares", a la vez que afirmó que "no me llama la atención que tengamos diputadas que están acá y que otras no estén".

Claudia Vázquez Haro, presidenta de la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina, consideró que se trata de un día "histórico" para las personas trans travesti y dijo que "somos un colectivo que ha sido despojado de todos sus derechos. Sin más demoras, Ley de reparación histórica ya".

Por su parte, y desde el Frente de Izquierda, Romina Del Plá anticipó el acompañamiento de ese espacio al proyecto y dijo: "Cuenten con nuestro apoyo", cuando se unifiquen los textos que se encuentran en la cámara baja.

Finalmente, Macha destacó la intención de esa comisión de reunir a asesores a mediados de junio para buscar consensos y acordar un texto unificado, "siempre que tenga la aprobación" del colectivo y sostuvo que "este tipo de políticas reparatorias están articuladas con la defensa de derechos humanos. Estamos construyendo un presente distinto con iniciativas como éstas",