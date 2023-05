Belgrano-Talleres: un duelo de estilos en el superclásico cordobés

Después de 1668 días, la provincia de Córdoba volverá a vivir el superclásico Belgrano-Talleres en Primera división. Pasaron más de cuatro años del último enfrentamiento. Pero ya está, es pasado. El presente nos obsequia este enorme momento del fútbol cordobés, y el domingo, desde las 15.30, en el Gigante de Alberdi los “Piratas” recibirán a los “Matadores” por la fecha 17 de la Liga Profesional.

Y será un duelo de estilos. El local propone un equipo más conservador, ordenado, cuidando las formas, mientras que la visita, que viene del resonante triunfo ante el puntero River, evidencia en cancha un juego más dinámico, ofensivo y vertiginoso.

Los padres de la criatura son dos entrenadores que como ex jugadores están muy identificados con sus respectivos clubes, más allá de no haberse formado en las inferiores cordobesas. Guillermo Farré y Javier Gandolfi.

A principio de este año se enfrentaron por primera y única vez como técnicos. Fue en el marco de un amistoso de verano disputado en el estadio Mario Kempes. Ese cotejo resultó con victoria para el Talleres de Gandolfi por 3-0, con goles de Francisco Pizzini, Rodrigo Garro y Julio Buffarini.

En tanto como futbolistas se registran dos partidos, uno amistoso y otro oficial. El amistoso fue en julio de 2016 y tenía la particularidad de que ambos equipos no se enfrentaban desde hacía doce años como equipo de Primera. Fue 1-1, pero por penales salió victorioso el elenco que capitaneaba Farré. El juego oficial, con ambos como jugadores, fue en marzo de 2017, y también fue empate 1-1, aunque tuvo la particularidad de que el gol lo convirtió el actual DT de los “Piratas”.

El dato

Los “Celestes” tienen 27 unidades y los “Albiazules”, 30. Según una estadística que dio a conocer el periodista Mauricio Coccolo, por primera vez en Primera, Belgrano y Talleres jugaran con 3 puntos de diferencia y una eficacia superior a 55 por ciento ambos. La última vez fue en el Nacional 74, interzonal, fecha 12: Talleres (24 puntos y 73 %) llegaba 1º de su zona y Belgrano (17 y 52 %) estaba 4º en la suya. Empataron 0-0.

“El antecedente más parecido fue por la B Nacional 97/98, jugaron el clásico en la última fecha (30º) de la Fase clasificatoria zona interior. Belgrano estaba 2º con 53 puntos y Talleres, 3º con 50. El puntero era Instituto con 55. Empataron 2-2”, recordó el estadígrafo oriundo de Idiazábal.

Belgrano-Talleres, un superclásico esperado, con estilos distintos, pero que, hasta el momento, está dando sus frutos. El Gigante de Alberdi será una fiesta e invita a que en el campo de juego se vea un juego de alto vuelo.

Farré y Gandolfi, los DT identificados con sus clubes por un pasado exitoso como futbolistas.

“Será difícil abstraerse del ambiente”

Por: Javier Villarreal (*)

Jugar un clásico en el Gigante me imagino que para el jugador de Belgrano va a ser muy importante, tener a su gente cerca y, obvio, para Talleres será diferente. Normalmente los clásicos se juegan en el Kempes y la gente está alejada. Por eso, será otro el ambiente y será difícil abstraerse de ese ambiente, porque el jugador escucha, ve, sigue el entorno, la gente, y tendrán que tratar de enfocarse en lo que están haciendo. Hay una lucha interna, en esos casos, que te hace ver a los hinchas y es difícil salir de eso. El jugador tiene que tener la capacidad de concentrarse en lo que está haciendo y dedicarse al partido.

En cuanto al juego, lo que más me gusta de Belgrano es que es un equipo ordenado y que tiene actitud, sabe lo que hace, es sólido y lo que hace, lo hace bien. Tienen un buen juego aéreo y un goleador muy importante. Todo está mecanizado y enfocado en que le llegue la pelota a Vegetti. En Talleres me gusta el fútbol que hace, con jugadores diferentes de mitad de cancha para adelante. Hay dinámica, explosividad con los volantes externos, más Garro y Santos. Talleres tiene un juego más vistoso y me gusta.

(*) Jugó en Talleres (1996-1999 y 2012-2013) y Belgrano (1999-2000)

“El ambiente será extraordinario”

Por: Darío Alaniz (*)

He visto a los dos equipos y veo a Talleres un equipo dinámico, rápido, que tiene una idea clara. Lo demostró la fecha pasada ante River. Y que, si bien por ahí es un equipo al que le llegan es por el mismo ímpetu de ir a buscar el resultado. Es un equipo ofensivo, interesante. Y Belgrano se está acomodando a la categoría, dejó la base del equipo que ascendió, pero es un equipo de temer. No tuvo un buen partido ante Boca, pero es un rival duro y más de local, en el Gigante de Alberdi. Quizás no es muy vistoso, pero sí es peligroso, con Vegetti. A propósito de jugar en Alberdi, es muy difícil abstraerse del entorno. Hay jugadores a los que les hace bien, y a otros no. Pero sí creo que el ambiente será extraordinario, sensacional. A cualquier futbolista le gustaría estar en ese momento, en este partido; por eso, creo que el marco le dará un plus tanto para los jugadores de Belgrano como para los de Talleres.

(*) Jugó en Talleres (2000-2001) y Belgrano (2002-2003)

“La gente de Belgrano tiene que jugar su partido”

Por: Marcelo Bonetto (*)

Sin dudas que es influyente jugar en el Gigante de Alberdi. La gente de Belgrano tiene que jugar su partido y no transmitir su ansiedad si las cosas no salen de entrada. No todos pueden bancarse la presión y el murmullo de la gente. Belgrano tiene en su cuerpo técnico gente que sabe muy bien lo que es jugar en Alberdi y, entiendo, lo van a programar bien a este partido tan especial. En cuanto a la influencia sobre los jugadores de Talleres es relativo, diría que no influirá, ya que tiene jugadores que se potencian en climas adversos. Por mi actividad en otro equipo, no los he visto mucho, pero sí me alcanza para distinguir que Talleres está en un mejor nivel futbolístico, juega mejor, es más dinámico, tiene jugadores como Rodrigo Garro, Diego Valoyes, Michael Santos y Ramón Sosa que están bien. Belgrano ha obtenido buenos resultados de otra manera y sigue siendo Pablo Vegetti el más trascendente, aunque, particularmente, a mí me gusta mucho Ulises Sánchez, porque rompe líneas y llega”.

(*) Jugó en Belgrano (1988-1990 y 1990-1991) y Talleres (1991-1992).

