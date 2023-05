Sumario de noticias de la edición impresa de La Nueva Mañana

Te invitamos a leer los títulos de la edición de esta semana, del 19 al 25 de mayo, de La Nueva Mañana. Buscá tu ejemplar en todos los kioscos de Córdoba. Precio de tapa: $100.

Política

■ “La ciudadanía va a votar un programa que la invite a luchar por un sueño”

Entrevista al precandidato presidencial del FdT Gabriel Mariotto, integrante del espacio autodenominado Soberanos.

Por: Flavio Colazo - Especial para La Nueva Mañana

■ Un puñado de certezas no deseadas

Pese al clamor, Cristina no será candidata a nada y el Frente de Todos se queda sin prenda de unidad. El PRO no llegará a un acuerdo y definirá sus listas en las PASO.

Por: César Pucheta - [email protected]

Economía

[ Nota de Tapa ]

■ Importación de alimentos: cautela y pocas certezas en los sectores involucrados

La decisión de Economía de permitir el ingreso de alimentos frescos y no perecederos para ampliar la oferta y contener los precios no convence o deja sabor a poco. Parches y el mal del centralismo.

Por: Nicolás Fassi - Especial La Nueva Mañana

■ El consumo muestra claroscuros en Córdoba

La realidad del comercio minorista es muy diversa. Desde el Centro de Almaceneros le dijeron a LNM que las ventas están 8% abajo respecto al año pasado. En cambio, desde el Mercado Norte señalaron que se incrementó la demanda desde comienzos de año.

Por: Facundo Piai - Especial La Nueva Mañana

Información General

■ Cómo es el espacio comercial de emprendedores que es único en el país y que reabrió en el Córdoba Shopping

Cada semana, cinco marcas exponen y venden en stands gratuitos. Qué dicen quienes ya vivieron la experiencia. Las postulaciones están abiertas.



[ Nota de Tapa ]

■ Dora Barrancos: “La democracia nos debe una ley integral de cuidados”

La reconocida socióloga dialogó con LNM acerca de los desafíos y derechos por conquistar del movimiento feminista luego de la marea verde y la pandemia.

Por: Consuelo Cabral - [email protected]

■ Celiaquía: costos altos y poca accesibilidad

Si bien se reglamentó la ley, las personas celíacas padecen a diario la escasa oferta de productos y los precios desorbitantes.

Por: Aldana Varas - Especial La Nueva Mañana

[ Nota de Tapa ]

■ Derecho a la vivienda: un sueño lejano para mujeres y colectivo LGBTIQ

Tres referentes opinan sobre la problemática estructural que afecta a Argentina. Una experiencia exitosa en La Rioja y cómo el urbanismo feminista puede ayudar a pensar políticas públicas.

Por: Lucía Ceresole - [email protected]

[ Nota de Tapa ]

■ Unos 123 mil estudiantes ya accedieron a la Conexión de Internet Estudiantil Gratuita

La inscripción al programa que permite la recarga virtual de 3 gigas gratis en los teléfonos celulares finaliza el próximo 31 de mayo. En promedio, mil estudiantes por día se inscriben a través del CIDI.

Por: Gabriela Yalangozian - [email protected]

Turismo

■ “Disfrutar de nuestras aves sin escapar de la ciudad”

Desde la protección de las especies autóctonas de la provincia y sus ambientes, la fundación Mil Aves propone salidas para valorar los ecosistemas a partir de las observaciones.

Por: Mónica Hernández - [email protected]

EN EL VALLE DE PARAVACHASCA

■ La Paisanita: un pueblo tranquilo con paisajes que enamoran

A apenas ocho kilómetros de Alta Gracia, este destino ofrece un río de aguas cristalinas, grandes playas de arena y árboles centenarios. Ideal para pasar el día.

Por: Vanina Boco - Especial La Nueva Mañana

Cultura y Espectáculos

■ Un punteo previo a la Feria del Libro de Córdoba

Es uno de los eventos culturales centrales en el calendario local, que reúne a miles de personas y al sector editorial.

Por: Mauricio Micheloud - Especial La Nueva Mañana

Deportes

■ Belgrano-Talleres, un duelo de estilos en el superclásico cordobés

Córdoba revivirá el mayor evento de la provincia el domingo, desde las 15.30, en el Gigante de Alberdi.

Por: Marcos Villalobo - [email protected]

