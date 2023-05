Un relevamiento nacional busca conocer cómo vive el colectivo LGBTIQ+

El primer “Relevamiento Nacional de Condiciones de Vida de la Diversidad Sexual y Genérica en la Argentina” surge de un proyecto que incluye a más de 40 profesionales de diferentes disciplinas de las ciencias sociales y humanidades. El proyecto cuenta con el financiamiento de la Agencia I+D+i, en un convenio con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, bajo la convocatoria PICTO-Género.

A través de una encuesta, buscan conocer las condiciones de vida de la población de la diversidad sexual y de género del país. Este estudio profundiza las dimensiones relacionadas con las actividades laborales y económicas de esta población a escala nacional, es decir, en lo referido al ámbito económico y el mercado del trabajo.

El grupo de trabajo se encuentra conformado por seis nodos que corresponden cada uno a una región: CABA, Patagonia, Centro, Noreste/Litoral, NOA y Región Metropolitana de Buenos Aires.

El investigador del Conicet en el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la UNC, profesor de la UCC y coordinador del nodo centro del proyecto, Hugo Rabbia, contó a La Nueva Mañana que el proyecto tiene algunos años y se concretó a partir del último censo nacional: “En ese marco adquirió difusión algunas cuestiones que tienen que ver con la diversidad recabando información, pero sabemos que los datos que se recabaron fueron muy limitados e insuficientes”.

Los relevamientos existentes hasta el momento fueron realizados a menor escala, con alcance a poca población o centrados en un grupo en particular. También algunos se focalizaron en cuestiones referidas al acceso a la salud, discriminación o un primer acercamiento a las inserciones ocupacionales.

Un proyecto federal y amplio

La iniciativa tiene cuatro grandes áreas que incluyen no sólo la realización de una encuesta, sino entrevistas a referentes, mapeo de organizaciones y relevamiento bibliográfico. Sobre la encuesta, dijo Rabbia, que “las dimensiones que evalúa son muy amplias, hay preguntas que provienen de la Encuesta Permanente de Hogares como las que tienen que ver con la situación laboral o actual de la vivienda, la situación de quienes viven allí y hay otras preguntas que son mucho más específicas como discriminación o inserción en espacios educativos”.

Y adelantó: “La idea es que esta encuesta no sea sólo online. Sabemos que en algún momento se va a limitar la posibilidad de llegar a gente que no tiene que internet o redes sociales. Entonces la idea es trabajar una fase presencial con ayuda de activistas de todo el país que van a servir de facilitadores para hacer encuestas presenciales a personas con las cuales no llegaríamos habitualmente”.

Otra parte del proyecto son las entrevistas a referentes de espacios de la función pública, activista, empresarial, sindical y cooperativo. La tercera acción identifica las diferentes organizaciones, agrupaciones y espacios culturales referidas a la diversidad sexual y de género en los diferentes lugares del país. Y el relevamiento bibliográfico busca “identificar y sistematizar las contribuciones que se hayan hecho hasta el momento desde diferentes espacios académicos, activistas, de la administración pública”.

Pensando en políticas publicas

El objetivo del proyecto es obtener información que pueda servir para el desarrollo de políticas públicas específicas para esta población. Rabbia aclaró que también estos datos permitirán estudiar el impacto de las diferentes iniciativas que se llevaron a cabo en materia de reconocimiento de derechos a la población LGBTIQ+ en el país como la Ley de Identidad de Género o la inclusión laboral para personas trans. Al respecto dijo que han firmado compromisos con diferentes ministerios y áreas que trabajan con políticas públicas.

La encuesta es anónima, virtual y autoadministrada. Se podrá completar hasta el 30 de julio de 2023 en este link.