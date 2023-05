Dark Side Of The Moon al teatro: un tributo único a Pink Floyd

El próximo sábado 20 de mayo a las 21.30 hs se presentará por séptima vez en Córdoba la banda The Winston Churchill Sound, tributo a Pink Floyd.

Por única vez, el espectáculo recorrerá el álbum "Dark Side of the Moon" a los 50 años del lanzamiento del álbum más vendido de la historia del rock.

El show será en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Exactas (Av. Vélez Sarsfield 299) y las entradas se encuentran en venta a $1500 en Al Pogo y Rubén Libros.

Sobre The Winston Churchill Sound

The Winston Churchill Sound es una banda catamarqueña formada en marzo del 2010 por un grupo de amigos que compartían una gran admiración hacia Pink Floyd.

A lo largo de los años, la banda fue cambiando su formación y sumando repertorio. Homenajes a The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals y The Wall llenaron teatros en Catamarca, La Rioja y Córdoba. En nuestra ciudad, la banda va por su séptima presentación, haciendo de Córdoba su segunda casa.

El nombre de la banda surge de una curiosa anécdota. En los primeros ensayos de la banda, un gato en la casa del baterista maullaba de una forma extraña.

Tenía una apariencia muy similar al gato Church, la mascota del primer ministro inglés Winston Churchill (quien populariza la V de la victoria) en la película Cementerio de Animales. Es así que en referencia a los sonidos de aquel felino, la banda decide llamarse The Winston Churchill Sound.

Entradas acá.