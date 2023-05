"No me bajé de ningún lado, no puedo estar abocado a una campaña"

"Yo he decidido terminar mi mandato el 10 de diciembre", dijo Fernández este jueves.

"Yo he decidido terminar mi mandato el 10 de diciembre", dijo Fernández este jueves. Foto: NA

El presidente Alberto Fernández pidió este jueves "pensar en la utopía de la igualdad" que debe ser compartida "por todos los argentinos para que se vuelva una realidad" y señaló que su "primera responsabilidad es que Argentina pueda crecer, avanzar", que "los argentinos encuentren trabajo".

"Yo he decidido terminar mi mandato el 10 de diciembre, hay muchos problemas en Argentina y no puedo estar abocado a una campaña, tengo que estar abocado a resolver los problemas que tengo en Argentina, que son los problemas de ustedes", dijo el Jefe de Estado al encabezar este jueves la entrega de 57 viviendas en el barrio Philips de la localidad bonaerense de Escobar.

Durante un acto que contó con la participación del ministro de Desarrollo Territorial, Santiago Maggiotti, y el intendente local, Ariel Sujarchuk, Fernández se refirió a su decisión de no competir por la reelección en las elecciones presidenciales de este año.

"Yo no me bajé de ningún lado. Sólo tengo una responsabilidad política, mi primer responsabilidad es que Argentina pueda crecer, pueda avanzar, que los argentinos encuentren trabajo, y cuando veo que llevamos 33 meses de generación de empleo formal, siento una tranquilidad enorme", apuntó.

Y aclaró que la situación no lo conforma, ya que "hay salarios que mejorar y reforzar".

"Se que la inflación es un problema y hay que combatirla. Y hacer para eso, no puedo ser candidato, tengo que ser Presidente. Tengo que dedicar todo mi tiempo a eso", aclaró.

Emocionado, Fernández aclaró que el esfuerzo realizado "no es en vano", ya que "no hay mayor alegría que trabajar por el pueblo argentino".

"No hay mayor honor que trabajar para ustedes. Todos los momentos difíciles, se salvan en la sonrisa de ustedes cuando reciben una casa. Todo queda salvado. Todo vale la pena", añadió.

Una política de viviendas

El nuevo barrio Philips está conformado por 57 viviendas distribuidas en cuatro manzanas parquizadas y con todas las infraestructuras necesarias, edificadas en el marco del programa Casa Propia con una inversión del Gobierno nacional de 342.023.689 pesos.

Las nuevas viviendas tienen 60 m2, con una cocina-comedor, dos dormitorios, baño y lavadero, a la vez que fue prevista la construcción de una platea para una futura ampliación y anexión de un tercer dormitorio.

Además, cuentan con medidas de sostenibilidad como aislamientos y ventilaciones cruzadas, mientras que cada domicilio se abastecerá de agua caliente por termotanques solares.

El nuevo barrio Philips cuenta con calles, veredas, alumbrado público, sistema de escurrimiento de aguas de lluvia y una planta de tratamiento de efluentes cloacales.

Respecto de la política habitacional, Fernández destacó que lleva entregadas más de 105.000 viviendas, en contraste con las 15.000 adjudicadas por el gobierno de Mauricio Macri.

El Presidente recordó que durante el período que transcurrió hasta 2019 "había que recurrir a un crédito UVA, que era algo que generaba grandes dolores de cabeza" a las familias adjudicatarias.

"Ahora nosotros estamos entregando estas casas que también se tienen que pagar, o sea, no es que son un regalo del Estado, también requiere el esfuerzo de ustedes, pero ¿cómo se incrementan las cuotas?", preguntó el jefe de Estado.

"Las cuotas se incrementan siguiendo el índice de variación salarial, que es un porcentaje de cómo crece el salario, para que no estén sujetos ni al dólar ni a la inflación", remarcó el Presidente.

Fernández también apuntó contra aquellos que dicen "que el Estado no se tiene que meter" en ese tipo de problemáticas: "Yo he escuchado decir cosas increíbles, he escuchado decir que hay que privatizar las calles de las ciudades para poder transitarlas", y pidió "piensen ustedes que si para poder transitar una calle ustedes van a tener que pagar un peaje. ¿Qué le va a importar a esa persona que ustedes tengan una casa? Piénsenlo, y ayúdennos".

En cambio, dijo que "uno de los momentos más lindos" de la gestión es cuando entrega una llave de una vivienda, ya que "en ese momento está cambiando la vida de alguien que alquilaba una casa o vivía de un pariente".

Noticias relacionadas: