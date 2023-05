“El caso Doña Jovita” y la libertad de expresión se discutió en el Cispren

El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren) organizó el pasado jueves una conferencia de prensa en su sede. Periodistas y numeroso público pudieron escuchar de boca del propio José Luis Serrano (el actor que encarna al entrañable personaje Doña Jovita) cuánto envolvió al derrotero que tuvo en la Justicia su caso, una increíble batalla legal que libró contra el ex periodista de Cadena 3 Andrés Carpio.

Acompañaron a Serrano el abogado Darío Ávila, la abogada Marcela Fernández y el constitucionalista Miguel Rodríguez Villafañe. Coordinó la conferencia el secretario de Cultura del Cispren, el periodista especialista en temas ambientales Daniel Díaz Romero.

La causa inició a fines de 2016, en oportunidad que se realizaban distintas movilizaciones cuando se debatía una nueva ley de “Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos" de la provincia. Fue allí cuando José Luis Serrano refutó la crónica que por radio había hecho el periodista Andrés Carpio, en tanto consideró a la marcha como de escasa trascendencia, con poca gente adhiriendo. Ante la reacción de Serrano, Carpio fue a la Justicia, ofendido por los dichos del actor.

En 2021 el Tribunal Superior de Justicia anuló el fallo a favor de periodista cordobés contra “Doña Jovita” y ordenó un nuevo juzgamiento. En febrero de este año, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación de la ciudad de Córdoba, resolvió por unanimidad el rechazo al recurso de apelación interpuesto por Carpio, en la causa por "daños y perjuicios" que había iniciado contra el actor José Luis Serrano.

Rodríguez Villafañe sostuvo que “Doña Jovita representa la identidad cultural de Córdoba, nos ayuda a refrescar desde la candidez de la abuela cosas que son centrales”.

Palabras de la abogada

Marcela Fernández sostuvo que “el fallo de la Cámara contrario a Serrano le ordenaba pagar 300 mil pesos a Serrano, como cargo, y así reparaba la ofensa a Carpio, por haberse sentido vulnerado en este derecho moral, que a la fecha de hoy uno se actualiza esa suma con el interés judicial, nos da casi 2 millones de pesos”.

Y agregó que se debatió desde un primer momento sobre los derechos en juego “¿Cuál es el derecho de expresión? ¿Cuál es el derecho de informar? ¿Cuáles son los límites? ¿En qué contexto se dijeron las palabras?”

Y explicó que “la jueza (en el inicio del proceso) hizo un análisis de todo esto, la libertad de expresión que tiene que ver con aquella idea que yo hago pública, que está en el pensamiento. Eso puede no compartirlo nadie, y no se puede predicar de ese pensamiento una falsedad o una verdad exacta. Pero en la información, lo que el periodista debe fundamentalmente es transmitir verdad, informar la verdad de la manera más objetiva, no falsear los hechos. Allí ya entramos a un terreno donde el derecho no puede tutelar ese tipo de conductas”.

Los dos términos de los que se montó la acusación contra Serrano son “embustero” y “terrorista”. La abogada amplió: “Hay una batería de palabras para describir una situación y justamente la del terrorista tenía que ver con alguien saboteador, ése fue el sentido, dijo la jueza, que usó Doña Jovita. Como en rimas, el personaje tenía que usar esa palabra. O sea, queda ampliamente justificado por qué se habían usado esos términos y que no había ninguna ofensa a la vida personal del periodista”.

Y describió el final del largo derrotero, cuando le es negado el recurso en Casación. "Decidimos plantear un recurso directo, o sea directamente al Tribunal Superior, y allí invocamos toda las irregularidades, lo que sostenía el fallo de Cámara".

Y agregó; "Por suerte, el TSJ anuló el fallo de cámara Y mandó a dictar otro fallo. A todo esto, al ser un recurso directo, el efecto no es suspensivo, entonces veíamos que se venía la ejecución a José Luis. Y ahí se armó toda una movida, con las asambleas y las organizaciones ambientalistas frente a ese momento tan injusto, Felizmente, nos dio tiempo a que salga la resolución del máximo tribunal".

Definiciones de Serrano

"La destrucción del medio ambiente es un problema causado por el progreso humano. Recuperar el mundo como lo fue durante millones de años es importante y debemos enseñar a los niños la importancia de proteger el ecosistema. La participación de celebridades como Piñón Fijo y eventos como el festival de Doña Jovita, ayudan, aclaro, a concientizar sobre este problema", arrancó el actor.

Y continuó: "Yo sigo haciendo humor, porque como alguien dijo por ahí, es otro de los empujones anímicos que he recibido, no tenemos tiempo de ser pesimistas. Entonces, por eso, uno tiene que seguir haciendo este trabajo. Y otra frase que me resulta muy fecunda es al hablar de esta casa nuestra".

José Luis, en lam piel de la abuela de Traslasierra: "Me entiendo mejor en el sentido y en el pensamiento de la abuela, y dijo, 'ojo, no me toquen los cachorros'. Independientemente de que se sabe que es un actor, disfrazado de vieja, en el fondo estoy, no quiero traicionar lo que intento representar. No me toquen los cachorros. ¿Qué son los cachorros? Son los dueños del monte, del río, los chicos, las chicas que por ellos tenemos... son nuestros nietos prestados, por eso cuidamos la tierra, porque no es nuestra, y nuestros nietos han sido prestados por los que no han nacido todavía".

José Luis Serrano, o Doña Jovita, reflexionó: "A mí me resulta más fácil entender la patria cuando veo a los hijos. No tengo nietos, pero los nietos de los otros son nietos de todos, son el mundo que soñamos".