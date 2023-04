Instituto empató 1 a 1 en la última jugada a Banfield en Alta Córdoba

Instituto no consigue despertar pero como nunca claudicó, tuvo que esperar hasta el octavo minuto de descuento para llegar al empate. En un partido incómodo y sufrido ante Banfield, terminó rescatando un empate 1 a 1 en el epílogo del partido en una pelota parada para salvar la ropa y volver a sumar, a pesar de que en cancha se encontró con más problemas que soluciones.

El partido fue pesado, trabado y sin grandes jugadas de brillo, como siempre para Instituto ante Banfield que suele ser de sus peores dolores de cabeza. El rival que siempre le presentó problemas y dolores de cabeza y esta vez en Alta Córdoba no fue la excepción. De la mano de Cabrera y Souto fueron cerrando los caminos del equipo de Lucas Bovaglio que fue predecible y dependió de algún centro cruzado para llevar peligro.

Igual no hubo una superioridad manifiesta pero siempre fue el "Taladro" el más punzante de los dos. Sin embargo necesitó del VAR para ponerse en vantaja: remate de Cháves, buena contención de Carranza pero en el rebote, Alarcón le comete falta en su intención de defender la pelota a Bisanz. El propio Bisanz puso la apertura del marcador para llevar más preocupación a Alta Córdoba que solo tuvo un disparo de Lódico como opción de gol, pero Cambeces respondió eficientemente.

En el complemento Bovaglio mandó a la cancha a Graciani, quien con muy poco demostró su influencia en el juego. Y de sus pies se generó lo mejor de Instituto, pero nunca hubo un dominio en el juego. La tuvo de cabeza dos veces Adrián Martínez, un cabezazo de Alarcón cruzó toda el área chica pero nadie la pudo empujar y en una contra

Albertengo tuvo un disparo que pasó cerca. Ya a esa altura Banfield había puesto línea de cinco en defensa y hasta lamentó un gol en off side no muy claro sobre Giménez que el árbitro no dudó en sancionar.

Pero no hubo caso, ni por abajo ni por arriba, ni un pase filtrado, los minutos se fueron consumiendo hasta que llegó el tiro libre del final y Varela salvó al equipo, con un cabezazo en donde solo tuvo que tocarla ya que la rosca del disparo fue mortal. Un empate que lleva más alivio que certezas pero suma.