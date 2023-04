La Municipalidad lanzó el podcast "Nuestra Memoria, Verdad y Justicia"

Camino a los 40 años de Democracia, la Dirección General de Turismo y Promoción, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Gestión General de Gabinete de la Municipalidad de Córdoba, lanzó oficialmente la colección "Nuestra Memoria, Verdad y Justicia", un ciclo de podcasts que recorre los espacios de la ciudad que "resguardan la memoria de los años más oscuros de la Argentina", según afirman desde la Municipalidad, haciendo referencia a la última dictadura cívico militar.

El lanzamiento oficial se realizó en el Cementerio San Vicente.

La iniciativa es desarrollada por la historiadora Florencia “Pupina” Plomer y puede escucharse en la cuenta de Spotify de “Ciudad de Córdoba”.

En el marco de la jornada del lanzamiento, el secretario de Gobierno y Gestión General de Gabinete Miguel Siciliano destacó: “Realmente hemos recuperado un espacio y no lo hemos hecho solos, lo hicimos con los empleados y funcionarios. Cuando uno pretende que gente de la ciudad, Argentina, América, venga a hacer turismo, es porque uno quiere presumir de las cosas nuestras”.

“Lo que estamos haciendo hoy, además de una aporte turístico, es honrar la memoria de 30.000 héroes que lograron que hoy podamos decir, pensar, vestirnos, creer, vivir nuestra vida sexual como cada uno desee”, sostuvo Siciliano.

La presentación se realizó en el Cementerio San Vicente (Soto 700), donde se encuentra el Memorial de los Desaparecidos. En el evento participó Sole Ceballos Trío, quien interpretó en vivo algunas de las canciones prohibidas durante la última dictadura militar.

Francisco "Pancho" Marchiaro, director de Turismo y Promoción, reflexionó: “Este recorrido era imprescindible y estaba en deuda. Me cuesta entender hasta el día de hoy por qué no había propuestas turísticas, no sólo multiplataforma, sino pensadas para abordar esta realidad”.

Además, añadió: “Nosotros desde el turismo podemos tocar asuntos tan delicados como el de la Memoria, y muy difícilmente vamos a encontrar un ámbito, un eje, una colección que tenga un caudal tan hondo y profundo como este para contar historias que son patrimonio”.

La Casa de la Memoria “Imprenta del Pueblo Roberto Matthews”; la ex cárcel de El Buen Pastor; la Plaza de la Intendencia con su monumento a los héroes de Malvinas; el Archivo Provincial de la Memoria, en el pasaje Santa Catalina; el Paseo de las Artes; el Paseo del Estudiante Secundario, Patio de la Memoria y colegio Manuel Belgrano, en barrio Alberdi; Ciudad Universitaria y su Plaza de la Memoria; el Memorial de los Desaparecidos en el cementerio San Vicente; y los árboles de la vida, que recuerdan lugares donde fueron secuestradas personas; son algunos de los lugares que no sólo mantienen viva la memoria de los cordobeses, sino también el reclamo por verdad y por justicia.

A través de un desarrollo por acontecimientos históricos, en algunos casos poco conocidos, Pupina Plomer pone de relevancia aquellos momentos y personas que tuvieron un rol determinante en esos años.

Guillermo Ruibal, director de Derechos Humanos del municipio, expresó: “Argentina es una referencia en el mundo de la lucha contra los delitos de lesa humanidad. De esa forma se ha ido trabajando y construyendo tanto los espacios de memoria, y desde que se abrieron se han ido transformando estos lugares de dolor en vida y promoción de la democracia”.

Este nuevo ciclo se suma a otros contenidos especiales que promueven el patrimonio tangible e intangible de la ciudad, como el turismo religioso de La Noche de los Templos, los Bares y cafés notables, los Bodegones de Córdoba y Córdoba By Night, entre otros.

En la página web están disponibles los contenidos en videos, podcast, textos y fotografías especiales de Nuestra Memoria, Verdad y Justicia, al igual que el resto de las colecciones.

Noticias relacionadas: