Con un penal dudoso, Talleres perdió con Banfield y dejó la chance de crecer

Un penal polémico por donde se lo mire y una escases de ideas en los metros finales fueron demasiados para Talleres que no pudo mantener su bien ritmo y cayó ante Banfield 1 a 0 en el estadio Kempes, dejando pasar una gran chance de meterse en los primeros puestos de la Liga Profesional. Antes de eso hubo un partido donde el albiazul fue dominador pero la jugada clave lo dejó alterado (porque existen dudas de su veracidad) y no encontró argumentos para dar vuelta una historia que parecía favorable. El albiazul mereció mínimo empatar pero esa falta lo dejó con los bolsillos vacíos.

En la jugada clave y letal, Gastón Benavídez procura despejar una pelota en el borde del área pero antes llega el botín de Giménez, a quien se lo lleva puesto. En primera instancia el árbitro Darío Herrera advirtió plancha y falta del atacante del “Taladro” (que pudo ser amonestación y expulsión ya que tenía tarjeta amarilla). Sin embargo, vía VAR, cobró penal, entendiendo que el jugador visitante había llegado antes, sin falta.

Eso generó el desconcierto y el malestar de la gente, poniendo más nervioso al equipo. El DT Javier Gandolfi sacó a los amonestados Villagra y Rodríguez para plantear un mano a mano a puro golpe por golpe, con los ingresos de Romero y Ramón Sosa, buscando más presencia. Y entonces empezó a crecer la figura de Cambeses, que tapó todo lo que le llegó, sobre toda pelota de Rodrigo Garro que entró por el medio del área y logró desviar. Como ese cabezazo de Rodríguez que sacó al córner.

Tras cobrar tiro libre para Talleres, Darío Herrera fue al VAR y cobró penal para Banfield.



Claro, de contra Banfield tuvo dos para liquidarlo, en un medio que quedó expuesto. Guido Herrera le tapó una pelota crucial a Cháves que hubiese significado la estocada final. A pesar de la insistencia, el resultado no se modificó y en barrio Jardín quedaron masticando bronca no solo por la caída sino por sucesivos fallos arbitrales que parecen tener otro origen. Y hasta reclamó un penal que en otra circunstancia pudo ser cobrado, un codazo sobre Romero de Quirós que no tuvo esta revisión del VAR esta vez.

El partido ya era polémico desde la previa con la disputa entre el presidente Andrés Fassi con la Agencia Córdoba Deportes por la utilización del Kempes el día previo para el recital de Sabina, dejando que Talleres encuentra posiciones de controversia en varios frentes. AFA es otro, como ocurrió con el penal cobrado en Florencio Varela y también el de esta noche ante Banfield. Así el panorama no parece ser accesible.