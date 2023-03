Ubatuba: un destino en Brasil con más de 100 playas para disfrutar

En esta localidad no tan conocida confluyen selva, sierras y un mar cristalino y cálido. Una gran opción a la hora de elegir un lugar paradisíaco para vacacionar en el país vecino.

Estas vacaciones tuve la suerte de poder hacer un viajecito al país vecino de Brasil y elegí un destino poco frecuentado por turistas extranjeros. Se trata de Ubatuba, un municipio ubicado en el Litoral norte del Estado de San Pablo, cuyo principal atractivo es que cuenta con más de 100 playas para recorrer.

¿Cómo surgió la idea de ir ahí? Principalmente, analizando las opciones de transporte. Acá el dato importante es que la ciudad de San Pablo tiene uno de los aeropuertos con mayor movimiento de América Latina (Guarulhos), lo que permite mejores conexiones y la posibilidad de acceder a vuelos más baratos, incluso que los destinos de menor distancia como Florianópolis. Así es que, elegida la oferta de vuelo, solo me restó mirar el mapa, leer algunas recomendaciones y seleccionar el destino con playa más cercano.

Cómo es Ubatuba

Se podría decir que Ubatuba concentra los atributos más lindos de Brasil (como destino turístico): variedad de playas, selva, islas paradisíacas y sierras en 360 grados.

Para llegar hay que hacer unas tres horas en auto (también hay colectivos) por una ruta que arranca en línea recta desde el aeropuerto, pero que, a medida que entra en la selva, va zigzagueando y descendiendo hasta esta zona que te interna entre árboles exuberantes, cargados de flores, de montañas y valles muy similares a la Biosfera Yabotí de Misiones.

Esta transición también se acompaña con un clima que se torna más húmedo, con neblina y con un factor muy común en estas regiones, y que hay que tener en cuenta: las lluvias.

Este dato vale la pena tenerlo presente a la hora de elegir la fecha para viajar, pero debo decir que durante mi estadía (fines de febrero y principios de marzo) el pronóstico marcó lluvia todos los días, todo el día, y la mayoría de las veces solo fue una tormenta pasajera y nocturna o apenas un chaparrón en algún momento del día. Lo que no impidió que pudiera ir a la playa.

Las playas

De norte a sur, esta zona cuenta con playas de todo tipo: chicas, grandes, con más o menos olas, con mayor o menor cantidad de personas. Hay una ruta que va bordeando la costa y te lleva por este extenso corredor playero. Para recorrerlo se puede tomar el colectivo Verde Bus que por cinco reales te traslada al destino que elijas.

Yendo más a lo específico, hacia el norte se encuentran las playas con más olas y hacia al sur las que tienen aguas más calmas, aunque esto puede tener alguna excepción.

Hay que destacar que por ley, Ubatuba es considerada “la capital del surf” del Estado de San Pablo y es elegida para desarrollar distintas competencias. Como se darán cuenta, hacen falta muchos días para conocer tantas playas así que les hago un repaso rápido por las que conocí.

Entre las más populares está Praia Grande, con una costa extensa, muchas prestaciones como bares, excursiones y actividades, supermercados, feria y edificios que cuentan con alquiler de departamentos.

Hacia su lado sur está Toninhas, con características similares y Enseada más calma y lugar de salida de excursiones hacia las islas.

Para el extremo norte está Tenorio, con menor oleaje y agua de un verde intenso; pegada, Vermelha do Centro con muchas olas y, por lo tanto, el parque de diversiones de los surfistas; y la siguiente es Praia Do Cedro o Cedrinho, que implica una caminata entre la selva y cuenta con una playa pequeña, rodeada de vegetación y es el lugar ideal para hacer snorkel por la gran cantidad de vida marina que alberga.

Visité también Vermelha do Norte, Praia do Félix y do Portugues que están juntas, y Prumirim desde donde se puede cruzar a la paradisíaca isla de Prumirim.

Las islas

Esta costa también da acceso a una numerosa cantidad de islas con aguas claras y de diferentes tonalidades de verde, muchas muy similares a las playas del Caribe.

Las más visitadas son Anchieta, que anteriormente fue una cárcel y ahora es un parque nacional. Es, además, la más grande de la zona y cuenta con acceso a cuatro playas. Otras populares son Sete Fontes, Das Couves, Rayada y la mencionada Prumirim.

Vida nocturna

El centro neurálgico de la zona es Itaguá. Con su extensa costanera, pero con aguas en las que no está permitido bañarse, esta ciudad cuenta con actividades para realizar fundamentalmente durante la noche, cuando el día de playa ha terminado.

Hay una gran variedad de bares y restaurantes, feria de artesanos locales, museos, un acuario natural, un centro de rescate y conservación de tortugas marinas, y eventos donde la alegría brasilera se expresa hasta en la calle. También se pueden hacer compras porque cuenta con muchos supermercados y una peatonal, y además posee una gran oferta de alojamientos.

Por todo esto, Ubatuba superó mis expectativas ampliamente y queda entre mis pendientes para seguir descubriendo sus playas.

