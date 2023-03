El misterio de las fórmulas de Juntos por el Cambio, en la recta final

Especial para La Nueva Mañana

Posteos sugerentes, mucho micrófono y mucha cámara. “Se va a poner lindo”, “Es por acá”, etc. La imaginación y el clickbait hacen el resto. Con mucho misterio y operaciones, Juntos por el Cambio se lanza a la que será, a priori, la última semana sin definiciones en torno a la fórmula para competir por la gobernación.

El miércoles, el alivio llegó. En un comunicado escueto, los socios mayoritarios dieron a conocer la modalidad de la encuesta que definirá las candidaturas: “el senador nacional, Luis Juez, y el diputado nacional, Rodrigo de Loredo, comunican que está en marcha una encuesta domiciliaria sobre 1.400 casos entre capital e interior, a cargo de los consultores Francisco Venturini y Rodrigo Vega”.

En el texto, señalaron que “se medirán variables como intención de voto con hipótesis de distintos escenarios de candidatos y de fórmulas, así como potencialidad de los candidatos, imágenes y problemáticas ciudadanas”. Juez-De Loredo y De Loredo-Juez para el Panal, serán las fórmulas a “catar” por parte del universo elegido.

La semana próxima estarían los resultados de la encuesta

“Estimamos que la semana que viene estarán los resultados disponibles. A partir de allí, nos apoyaremos en los datos, haremos el análisis pertinente y tomaremos la decisión de la propuesta que ofreceremos, sin descartar ninguna alternativa y priorizando la unidad”.

En concreto, el ganador irá por el sillón de Schiaretti. En tanto, el perdedor del sondeo podrá decantarse entre acompañar en la fórmula como “el 2” o bien apuntarse a la carrera por el Palacio 6 de Julio.

“Sólo eso”

Ante las consultas de La Nueva Mañana, desde el entorno del senador nacional gambetearon definiciones en torno a los sucesivos posteos. “Sólo eso. Un video mandando un mensaje de que estamos juntos en el mismo proyecto”, fue el escueto texto. Escueto pero significativo. Se trató de un punto de inicio que a la vez cerró una etapa: la de “re-mostrar” unidad, por sobre todas las cosas. El tiempo que corre es el de las encuestas. Y si de tiempo se trata, vale decir que Hacemos por Córdoba tiene una luz de ventaja. Ya cuenta sus dos candidatos y con la sartén por el mango empezó a mostrarlos en un plan de campaña disfrazado de inauguraciones o actos de gobierno.

Para Ferrer, esto está lejos de ser un problema. “Estar parados mucho tiempo antes con el candidato hubiese sido mejor que ahora, porque ellos (por los peronistas) con la maquinaria electoral y publicitaria tienen los candidatos claros hace tiempo, desde el principio de la gestión Schiaretti, pero sostenerse desde la oposición con un billete más humilde, sostener las candidaturas hubiese sido muy difícil”, lanzó ante los micrófonos de Cadena 3.

Con todo, ahora sí el tiempo empezó a volverse un rival y de no mediar nada extraño, antes del 15 de este mes la dupla ya podrá anotarse con los candidatos. Y todo deberá quedar en la nave del olvido.

El quinto escalón

La falta de certezas también tiene, cómo no, rebote en los distintos estratos de la coalición. En particular para el otro gran premio que es la Municipalidad. Para Juntos, otra vez, se abre un panorama complejo, puesto que en la ciudad las huestes del conglomerado opositor cuentan con más de un anotado en la carrera. El principal “competidor” de De Loredo es Juan Negri, quien desde el año pasado ya camina la ciudad con traje de precandidato. Detrás aparecen los amarillos puros como Shoer El Sukaria, Laura Rodríguez Machado y Mario Decara. Se trata de un potencial frente de conflicto que de no tratarse a tiempo significaría otro gasto de energía, a esta altura no forzado.

Negri ya avisó que no tiene intenciones de bajar su candidatura y que incluso podría disputar internas con el delfín de Martín Lousteau en Diputados. “Juani” o “Juan de los barrios”, tal como se lo observa en los carteles de las calles cordobesas, está lanzado desde el año 2022, apoyado en su propio think tank; la Fundación Impulsa. “Reglas claras para competir” es el reclamo que el actual concejal hace carne para ubicarse en las gateras. En ese marco, la indefinición de De Loredo es un elemento a tener en cuenta.

El concejal radical Juan Negri se anotó para la carrera hacia la Intendencia, pero aún no tiene el ok ya que De Loredo podría decidir en los próximos días su candidatura al Palacio 6 de Julio.

“Radicales auténticos”

En el interior profundo del radicalismo -se sabe- se viene gestando una línea interna que busca un grado mayor de autonomía política. Sin arriar las banderas históricas, el espacio Radicales auténticos fue presentado en sociedad con la clara intención de marcar la cancha a futuro. “Es un acto puramente radical y de presentación del espacio. No es un desembarco en Hacemos por Córdoba”, lanzaron allegados a la organización ante la consulta de La Nueva Mañana.

La advertencia tiene mucho valor, en virtud de la fluidez de la relación entre Llaryora y la tríada integrada por Myrian Prunotto (Estación Juárez Celman), Gustavo Benedetti (Arroyito) y Carlos Briner (Bell Ville).

La demostración de fuerza tuvo mucho de simbólico. En cierta medida, además de ser un mensaje para afuera, también lo fue para adentro del espectro “boina blanca”.

“Nos sentimos ninguneados. No pensamos tener un cargo legislativo para tirar un par de bombas y ser panelistas de televisión para ganar popularidad”, sostuvo Prunotto para graficar el descontento reinante desde hace tiempo para con la conducción partidaria. La intendenta en uso de licencia, que funge como presidenta del Ente Intermunicipal de Gestión Metropolitana, fue convocada públicamente para integrar el equipo de Llaryora, aunque una vez que bajó la espuma se encargó de señalar que “todavía hay que hablar”.

Tic Tac, Tic Tac

Más allá de las desmentidas, a nadie le escapa que este espacio es campo fértil para el oficialismo, que busca hacer mella en un lugar por demás sensible, que de prosperar la movida tendrá un “win-win” al profundizar la figura de Llaryora en zonas de difícil acceso y d paso horadar a eventuales competidores. Otro dato no menor es la injerencia de los “agentes externos” en la interna cordobesa. Los presidenciables de Juntos también se juegan mucho en la definición de las candidaturas locales. Aunque no salgan abiertamente a admitirlo, cada uno tiene su “pollo” en Córdoba: Horacio Rodríguez Larreta va con Juez, mientras que Patricia Bullrich, Gerardo Morales y Mauricio Macri se inclinan por De Loredo.

No obstante, todo parece indicar que finalmente, tras largos meses de especulaciones, Juntos tendrá la escudería lista para salir a competir y buscar romper con la hegemonía de Hacemos por Córdoba.

