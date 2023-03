Mosevich: “Tenemos un plantel hermoso, donde tiramos para el mismo lado”

El defensor de Instituto habló con LNM. Destacó el presente del equipo y la enseñanza que le dejó el Mundial conquistado por la Selección nacional, donde tiene amigos y ex compañeros.

Leonel Mosevich llegó a Instituto y se ganó un lugar. Y en un puesto donde había un jugador que fue fundamental en el ascenso, como Ezequiel Parnisari. Fue mirado de reojo, pero su rendimiento no puso argumentos para discutirlo. El marcador central se hizo pieza clave en el equipo de Lucas Bovaglio en la Liga Profesional.

La ‘Gloria’ tiene un gran arranque de torneo. Disputó cinco partidos, ganó dos, empató dos y sólo perdió un juego. Recibió tres goles hasta el momento y la defensa recibe elogios.

La fecha pasada le ganó a Newell’s en el estadio Mario Kempes por 3-1 exponiendo un juego con pocas fisuras. “Lo importante fue reponerse rápido de la derrota”, sintetizó Mosevich en el inicio del diálogo con LA NUEVA MAÑANA rescatando que el grupo supo levantarse después de lo que había sido el paso en falso ante Gimnasia en La Plata.

Al defensor, al comienzo de la charla, parece mostrar la rigidez con la que juega. Da frases cortas, pero con el correr de los minutos se irá soltando y dejando conceptos importantes del presente del Albirrojo y de él.

“A la defensa la veo bien, habíamos empezado en las tres primeras fechas sin recibir goles, que era un dato muy importante. Con Gimnasia no lo pudimos sostener, pero por momentos hicimos un buen trabajo. Ahora Newell’s nos hizo un gol de pelota parada, que por ahí no fue un error defensivo, sino una desconcentración. Seguimos trabajando, trabajando, para que cada día cometamos menos errores, y tratar de dejar el arco en cero”, continuó analizando el futbolista nacido en Lomas de Zamora el 4 de febrero de 1997.

- ¿Qué tan importante es que tres de los cuatro del fondo hayan jugado toda una temporada juntos?

- Creo que es muy importante que la defensa venga jugando desde hace un año juntos, que se conozcan. Y me dieron el lugar y el tiempo en la pretemporada para poder adaptarme a ellos.

- Lograron conectarse muy bien con Fernando Alarcón.

- El Negro es un fenómeno, en todo sentido. Desde que llegué me hizo sentir muy cómodo. Me contó cómo era el club, la gente. Dentro del campo se nota que tenemos muy buena relación afuera. Me ayudó mucho, y lo reitero: es un fenónemo, por algo la gente lo aprecia mucho.

- Le ganaste el puesto a otro jugador querido y que fue fundamental en el ascenso. ¿Cómo es tu relación con Parnisari?

- Lamentablemente entran once jugadores que decide el técnico, porque después tenemos un plantel hermoso, de gente muy buena, donde todos tiramos para el mismo lado. Tenemos una relación cien por ciento con todos y eso llevará al grupo a conseguir cosas.

- ¿Cuál es el objetivo?

- No hay que perder la cabeza, el objetivo es mantenernos en Primera. Tenemos que enfocarnos en eso y también ir partido tras partido y tratar de superarnos a nosotros.

- ¿Y tu propósito personal?

- El mismo que el grupal, mantener a Instituto en Primera. Los chicos lucharon mucho por lograrlo. Debo entregarme al cien en todos los partidos y empujar desde el fondo para cumplir ese objetivo.

Con experiencia

Mosevich surgió de Argentinos Juniors, donde debutó en marzo de 2016. Dos años después emigró a Europa, donde jugó en FC St. Gallen de Suiza, Nacional Madeira y Vizela de Portugal. “Me sirvió mucho jugar en Europa, agarré experiencia. Me fui de chico y aprendí cosas de fútbol y de la vida que me ayudan a estar hoy en Instituto y en Primera División.

- ¿Por ejemplo?

- La madurez. Si bien la vas adquiriendo, pero en Europa lo aprendí más, además del profesionalismo. En ese tipo de cosas me enseñó mucho. También el aprender a estar lejos de la familia, eso fue lo principal. Cuando estás lejos extrañás mucho y más si estás acostumbrado a ser familiero como yo. A eso lo sufrí y me hizo muy fuerte.

- ¿Ahora tu familia pudo venir a Córdoba a verte?

- Sí han venido seguido. Están contentos de que esté acá. Les encanta Córdoba, porque es una provincia hermosa; entonces, los tengo seguido.

- ¿Y acá estás solo o con quién?

- Estoy conviviendo con mi pareja, que es la que me banca.

- ¿Dónde viste la final del Mundial?

- Estaba de vacaciones y la vi en Buenos Aires en la casa de mi familia. Nos juntamos todos a verla. Fue algo muy hermoso. Quedará para siempre, ver gente llorar de emoción es muy lindo.

- Te preguntaba porque jugaste en selecciones juveniles y fuiste compañero de algunos de los campeones del mundo.

- Sí, estoy muy contento porque soy muy amigo de muchos de los chicos. Con Alexis (Mac Allister) tengo mucha relación desde Argentinos Juniors. Los conozco de chico y verlo triunfar es una alegría muy grande. Jugué con Alexis, con Montiel, con Lisandro Martínez, Thiago Almada, con Exequiel Palacios, Lautaro Martínez, todos de mi camada. Con Alexis y Thiago intercambiamos unos mensajes después del campeonato.

- ¿Sos de los que lloró?

- No soy de lagrimear, pero la felicidad fue muy grande, más que nada ver a esos chicos que fueron compañeros y verlos lograr la Copa del Mundo. Me dio emoción y motivación que los sueños se pueden cumplir.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]