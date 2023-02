El Kempes albergaría el duelo Argentina-Curazao en marzo

El seleccionado argentino ya tiene rivales confirmados para la ventana de FIFA de marzo, donde otra vez Córdoba con el estadio Mario Kempes se anota como opción más que potable para el segundo partido. Y hoy se conoció el segundo rival para ese duelo: la poca conocida Curazao, perteneciente a la confederación CONCACAF y Centro América y Caribe. Sería programado para el domingo 26 de marzo, a la noche.

El propio presidente de AFA Claudio Tapia, desde Francia en la coronación de los premios The Best, confirmó al rival pero no al escenario. Pero está claro que el Kempes, mediante gestiones dirigenciales y gubernamentales, más sus casi 60 mil personas de aforo, son la gran tentación en la búsqueda de negocios para el "chiqui".

Confirmado:

El segundo amistoso va a ser Argentina - Curazao. — Gastón Edul (@gastonedul) February 27, 2023

Solo resta la confirmación del segundo duelo, porque el primero también tiene fecha y programación: el miércoles 23 de marzo, a las 21, en la remodelada cancha de River Plate para 80 mil espectadores, ante Panamá.

Al astro argentino Lionel Messi y al cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni (quien renovó contrato con AFA hasta 2026), les gusta Córdoba y el Kempes, se sienten a gusto y sería el primer reencuentro con el hincha del interior del país luego de ser campeones del mundo en Qatar 2022.

En Eliminatorias, el Kempes albergó el duelo Argentina-Colombia, en febrero, con un lleno total, algo que fue frecuente en cada partido de la Selección organizado en el recinto principal de la provincia.