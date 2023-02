En Embalse ya se prueban una camiseta en honor al campeón del mundo

Embalse es una localidad del valle de Calamuchita que tiene poco más de diez mil habitantes y un solo club con fútbol. Por ende, todos los embalseños son hinchas del Náutico Fitz Simon.

En realidad, esta institución que surgió como un club de pesca en la década de 1970 tiene varias disciplinas: básquetbol, vóley, rugby, entre otras, lo que permite que toda la comunidad esté vinculada a ella. Por eso, la Copa del Mundo conquistada por la Selección argentina en Qatar tuvo un gusto especial, debido a que un pibe nacido en esas tierras decoradas por las sierras fue parte importante del título: Nahuel Molina Lucero.

Desde la obtención de la tercera estrella de la Albiceleste, en Embalse se han descubierto murales tanto en el ingreso, como en el centro y la salida del pueblo. Los reconocimientos no han parado. Cuando el lateral derecho regresó hubo una caravana para saludarlo, se montó un escenario en el monolito, donde él agradeció las muestras de cariño; y hace unas semanas, durante el tradicional festival de folclore, también se lo homenajeó.

El orgullo por lo realizado por el hijo de Hugo Molina y Lelia Lucero es muy grande entre los vecinos embalseños. Pero eso no es todo.

Proyecto

“En mi carácter de socio del Club Náutico Fitz Simon de Embalse, ex jugador de la institución y vecino de la localidad, expongo mi solicitud de que la camiseta de nuestro querido club lleve durante la temporada 2023 la estampa de nuestro campeón del mundo Nahuel Molina Lucero. Sería una foto del ex jugador de las inferiores del ‘Canario’ besando la Copa del Mundo conquistada en Qatar 2022 con la Selección argentina. La imagen del futbolista embalseño iría en una impresión en sello de agua, para que los colores habituales de nuestro club no sean alterados ni modificados”.

Claudio Bazán presentó hace un mes este proyecto ante las autoridades del club embalseño, y tuvo el visto bueno. Fitz Simon lucirá una camiseta con la imagen del defensor campeón del mundo durante el campeonato de la Liga Regional Riotecerense de Fútbol, donde participa habitualmente.

Esta noticia causó una revolución en la zona, los mensajes en redes sociales se multiplicaron y son decenas los hinchas y vecinos que quieren tener ya la casaca.

“La conquista de uno de los nuestros durante el Mundial es un hecho histórico y sin precedentes para toda la zona de Calamuchita y Tercero Arriba, donde compite nuestro club; y servirá de estímulo y motivación para los deportistas de Fitz Simon y de Embalse a perseguir sus sueños”, argumentó Bazán, que contó con el apoyo de varios amigos hinchas del club serrano.

El club Libertad, de la Liga Cordobesa, en su camiseta este año llevará las imágenes de Paulo Dybala, Julián Álvarez y “Cuti” Romero, con la frase: “Yo jugué en Liga Cordobesa”.

Orgullo

El actual defensor del Atlético de Madrid se enteró de esta movida a través de su hermano Francisco. Se puso muy contento, y también la familia debió dar el “ok”, ya que la imagen del cordobés es conducida por una marca deportiva global. Según pudo saber LA NUEVA MAÑANA, tal fue la emoción de Nahuel Molina que le confesó a los suyos que quiere colaborar haciéndose cargo de los gastos para que la camiseta pueda ser utilizada por las divisiones menores del club. Desde hace un tiempo el jugador que vistió los colores de Boca, Defensa y Justicia, Rosario Central y Udinese quería ayudar al club que lo tuvo cuando era un niño.

Vale recordar que Molina jugó desde los 4 hasta los 11 años en Fitz Simon. Por tal motivo, por reglamentación FIFA los embalseños no cobran ni derecho de formación, ni mecanismo de solidaridad por sus transferencias.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]