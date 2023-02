Se viene una nueva edición del Carnaval de Jazz con blues y rockabilly

En consonancia con el feriado de Carnaval y justo cuando los barrios cordobeses se llenan de festejos populares -este fin de semana comienzan los Carnavales comunitarios 2023-, las calles de Güemes suman una fiesta multicultural con dos fechas.

Es que la Ciudad también tendrá otra edición del Carnaval de Jazz + Festival de Jazz, Blues y Rockabilly, el lunes 20 y martes 21 de febrero, desde las 19. Organizados por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, será en la Supermanzana Intendencia y calles de barrio Güemes, con entrada libre gratuita.

Carnaval de Jazz

El Carnaval de Jazz será el lunes 20, con una invitación a disfrutar del desfile y shows musicales en un escenario instalado en la Supermanzana Intendencia. El Desfile comenzará a las 19 en calle Belgrano, desde el Centro Cultural Casa de Pepino y en dirección a la Plaza de la Intendencia. Atravesará la intersección de Bv. San Juan y Cañada para tomar luego Duarte Quirós a la izquierda y subir hasta Plaza de la Intendencia y llegar al escenario alrededor de las 20.30. A partir de ahí, ya sobre las tablas, músicas, músicos, bailarinas y bailarines, compartirán con la caravana y público el toque de llegada y baile grupal.

A las 21.10 actuará la Small Jazz Band, reconocida formación local de jazz tradicional, con intervenciones de danza en el escenario. Y a modo de cierre, desde las 22 se convidará un anticipo de la propuesta del martes con actuación de Rhythm Gambler's.

Este festejo apunta a recrear el espíritu del tradicional Mardi Gras, característico carnaval que se celebra en Nueva Orleans (EE.UU.). El nombre es una expresión francesa, que se traduce directamente como “martes lardero, graso o fofo” —semejante al jueves lardero español—, pero se denomina tradicionalmente como “Martes de Carnaval”. El Mardi Gras se celebra el día antes del Miércoles de Ceniza, concretándose en un desfile con música de jazz. El llamado hace referencia al último día para disfrutar de los placeres culinarios y musicales en sociedad, antes de la época de abstinencia que marca el inicio de la Cuaresma y Semana Santa.

Con todo esto, la propuesta del Carnaval de Jazz en Córdoba invita a vivir los festejos desde la multiculturalidad y la diversidad de estilos musicales y expresiones creativas.

Festival de Jazz, Blues y Rockabilly

Por su parte, el martes 21 de febrero, distintas expresiones del jazz, blues y rockabilly se reunirán para multiplicar los colores del carnaval en la Ciudad, mestizando estilos y culturas para compartir en el espacio público. Será en el escenario de Supermanzana Intendencia, desde las 19. Serán de la partida Ginger Hearts, The Last Train y Small Jazz Band, con intervenciones musicales permanentes de Blue Velvet Quartet y danza espontánea de Swing City que convidará a las personas a sumarse. Ginger Hearts se presentará a las 19:45, la Small a las 20.30 y The Last Train, 21.20.

Sobre los grupos

Small Jazz Band

Esta banda de jazz emblema de Córdoba que acaba de cumplir 41 años de trayectoria ininterrumpida por el país y varios puntos del exterior, vuelve a regalarle a la ciudad que la vio nacer, un evento único que tiene origen en Nueva Orleans, cuna del jazz en la que la Small tocó en cuatro giras representando al jazz cordobés y argentino. Allí la banda, única del mundo en ser invitada como agrupación completa al “New Orleans Traditional Jazz Camp”, participó de los tradicionales “Parades” (desfiles callejeros con jazz tradicional). Así germinó esta idea, soñando con transpolar aquellas vivencias de orillas del Mississippi a nuestra Córdoba del Suquía y la Cañada. Es por ello que la Small Jazz Band propone la realización del “Carnaval de Jazz – Córdoba 2023”, tal cual ocurriera en 2022, inspirado en el famoso Mardi Gras, un evento que se sumaría a los tradicionales festejos de carnaval, iniciando este año pero con el firme objetivo de que quede instalado para la posteridad; un aporte más a la cultura de nuestra ciudad que podría tener importante proyección internacional.

Rhythm Gambler's

Banda oriunda de Córdoba, creada en el año 2018 en Córdoba. Aborda géneros como R&B, jump-blues y swing-blues de las décadas del 40 y 50. Está integrada por tres cantantes femeninas, a cargo de clásicos del género y composiciones propias, con una marcada presencia vocal y rítmica.

En sus presentaciones, el grupo busca llevar al público en un viaje a través del tiempo, desde el aspecto musical y hacia el estético.

Sus influencias provienen de Wynona Carr, Dolly Cooper, T-Bone Walker, The Clovers, Ruth Brown, The Andrew Sister, Big Joe Turner, B. B. King y Pee Wee Crayton, entre otros/as referentes del género.

Ginger Hearts

Banda con marcada influencia musical y estética propia del rockabilly —rock clásico de los 50—, que a su vez incorpora repertorio de temas propios y grandes canciones de los 60 y de los 80.

The Last Train

Se formó en la ciudad de Córdoba, Argentina, a principios de 2016 con la intención de interpretar todos los estilos musicales norteamericanos de fines de los 40 y 50 (rockabilly, country, rock ‘n roll). Su repertorio incluye temas de su autoría y versiones de clásicos del rock. Son parte de la banda Poly Ferrero en Voz y Guitarra Acústica, Guillermo Delfino en Contrabajo, Primo Fernández en Guitarra Eléctrica e Hisham Chaijale en Batería. La banda cuenta con una intensa trayectoria: además de recorrer el circuito local de bares, participó de importantes festivales de la Ciudad (Griego Rock 2016, Cosquín Rock 2017, escenario temático de “La Casita del Blues”, Festival Mionca en 2019, Manzanas de Caravana 2019, importantes motoencuentros (Oncativo, Villa Las Rosas), y giras por Buenos Aires y Rosario. Además fue invitada para conformar el soundtrack del filme de terror "Animal Moribus", de Octavio Revol, presentado en varios festivales mundiales del género.

A principios de 2017, el grupo editó su primer EP “Live Session Vol. 1”, grabado en Maya Studios, y cuenta con 5 canciones de su autoría y 3 videoclips que pueden encontrarse en Youtube a modo de difusión.

Blue Velvet Quartet

Blue Velvet Quartet se formó en 2014 en la ciudad de Córdoba. Con el eje central puesto en el género jazz, se dedica principalmente a reinterpretar standards y canciones del repertorio de ese estilo. A lo largo de los años, ha logrado una versatilidad musical muy amplia que le ha permitido presentarse en variados escenarios, contextos y ante públicos muy diversos.

Está integrado por la vocalista Cordelia Andrada, Agustín Waldheim en piano, el contrabajista Lucas Sánchez y Mateo Marengo en batería. Los arreglos y adaptaciones de los temas son realizados por los miembros del grupo, como así también por los compositores que interpretan.

Es con la experiencia personal sumado al propio y singular recorrido musical de cada uno de sus integrantes, que la agrupación logra una sonoridad homogénea que la destaca, la cual se ve reflejada en cada una de sus presentaciones en vivo. Blue Velvet Quartet se mantiene activo en la escena musical de la Ciudad de Córdoba como así también en el interior de la provincia. Ha participado de festivales como el Festival internacional de Jazz de Córdoba, Cosquín Rock, Festival Mionca, entre otros.