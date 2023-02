Polémica por la negativa de la Provincia a limitar las cuotas escolares

Especial para La Nueva Mañana

El anuncio del Estado Nacional para limitar abusivos incrementos en las cuotas de las instituciones educativas de gestión privada no “picó” en Córdoba. No obstante el entendimiento, que prevé una suba del orden del 16,83% hasta el mes de junio, el programa Precios Justos en las escuelas privadas no tendrá efecto en el territorio provincial.

La medida, que estipula una suba no mayor al 3,35% mensual, fue rubricada por autoridades de los ministerios de Economía y Educación con la Cámara Argentina de Instituciones Privadas (Caiep), la Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina (Cordiep) y el Consejo Superior de Educación Católica (Consudec).

Sin embargo, como irá in crescendo a medida que se acercan las fechas de los distintos comicios, provinciales o nacionales, cada acción generará una reacción, más allá del objeto de las medidas.

Grahovac tildó de “marketinera y demagógica” la medida de la Nación

El encargado de “vocear” el rechazo provincial fue nada menos que el ministro de Educación, Walter Grahovac. Ante cada micrófono o espacio de televisión, se encargó de rechazar de plano la disposición y de remarcar que la provincia no acatará la medida. Incluso, llegó a agitar el riesgo del financiamiento de la escolaridad privada. “No es sensato poner en zozobra el funcionamiento de las instituciones privadas, lo que además lleva intranquilidad a las familias en la continuidad de la escolaridad de sus hijos en estas escuelas”, aseveró.

Además, indicó que “las cuotas tienen mucho que ver con el salario docente. El 90% del costo son los salarios de cualquier escuela pública o privada y en Córdoba no nos hemos sentado aún a hablar de salarios”, explicó Grahovac, quien hábilmente anticipó la que parecería ser “la” disputa del semestre.

“Anticipar un límite de aumento resulta al menos demagógico. Si fijamos esa cuota podemos poner en riesgo de financiamiento las escuelas, y si las escuelas entran en crisis quién va a solucionar el problema”, lanzó el ministro, quien tangencialmente dejó entrever que los salarios de los docentes privados dependen de las cuotas.

Sadop: el 85% de los colegios privados se sostienen con aportes provinciales

Bernardi: “Hay que desterrar el mito o el relato de que el incremento de los aranceles en escuelas privadas sirve para el pago de los salarios docentes”.

La dura respuesta llegó del lado de la delegación Córdoba del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop). “Hay que desterrar el mito o el relato de que el incremento de los aranceles en escuelas privadas sirve para el pago de los salarios docentes”, indicó el secretario General, Gerardo Bernardi. “Nada de los ingresos en concepto de aranceles de escuelas privadas va a parar al deteriorado bolsillo de los docentes”, aseguró el dirigente, quien remarcó que un salario testigo del sector es de 120.000 pesos contra los 170.000 que marca la Canasta Básica Alimentaria.

No casualmente, desde la Cámara Cordobesa de Instituciones Educativas Privadas (Caciep), se salió a respaldar la postura provincial. Javier Basanta Chao, titular de la entidad, dijo que el “gobierno nacional no tiene jurisdicción” en las escuelas de Córdoba. En tal sentido, indicó que en los últimos 12 meses, los salarios docentes se incrementaron un 110%, más un bono de 30.000 pesos. “Un tope nos pone en una mala situación”, señaló el representante, quien anticipó incrementos de entre el 20% y 40% en las cuotas. “Las cuotas de la educación privada no son el foco de la inflación”, repitieron al unísono los representantes privados.

Esta aversión al intervencionismo no tiene correlato a la hora de recibir las subvenciones, ya que al menos el 85% de las instituciones se sostienen con los apartes provinciales. Sobre este punto, Grahovac indicó que “siempre se actuó con responsabilidad social, al punto que los aumentos siempre estuvieron por debajo de la inflación”. “No hay un aumento común para todas las escuelas, sino que se autorizan de acuerdo a parámetros de porcentaje de aportes, cantidad de estudiantes, etc”, aseveró.

Escuelas ricas, docentes pobres

Ante la consulta de La Nueva Mañana, Peter Ahrensburg, secretario General de Sadop Capital, no guardó críticas. “La medida del gobierno provincial es inapropiada y electoralista. Es contradictoria a las intenciones del gobierno nacional de poner límites a la avaricia empresarial”, sostuvo. “Son pocas las escuelas privadas con problemas económicos. En el interior de la provincia hay problemas, pero por la falta de alumnos”, aseguró el dirigente. En tal sentido, Bernardi acotó que en la educación privada se da el extraño fenómeno de “escuelas ricas y docentes pobres”. “Las escuelas también deben hacer un aporte en esta coyuntura social y económica, porque a las familias les está costando pagar los aranceles”, especificó no sin antes mostrar sorpresa por la coincidencia de opiniones en contra de la medida. “Creo que es una decisión que está más bien pensada: pensando en los empleadores y en los dueños de las escuelas privadas que en realidad no han perdido en la pandemia”, apuntó.

Malas vibraciones

De cualquier manera, la disputa se enmarca en una cuestión más global que muestra las irreductibles posturas políticas entre la Nación y la Provincia. “Estamos viviendo un año electoral y lamentablemente muchas de las decisiones se toman a contrapelo. Sigue un poco la línea en relación al tipo y a quién beneficia la decisión, o te arrimas más a un lado del electorado o vas hacia el otro. La verdad que nos parece contraproducente”, finalizó Bernardi.

Desde el Palacio de Hacienda, Massa señaló que de manera complementaria se pondrá en marcha un sistema de compensaciones en torno a las tarifas de luz y gas. “El Estado va a hacer otro esfuerzo estableciendo un sistema de tarifa de luz y de gas similar al que tienen los clubes de barrio en la Argentina para las escuelas privadas”, explicó el ministro. Según se indicó, el acuerdo regirá con los colegios que reciben algún subsidio estatal, que es el 80% del total de los 14.000 establecimientos privados. Al respecto, se estima que en Córdoba hay alrededor de 1.100 escuelas privadas; sólo el 10% no recibe ningún tipo de subsidio.

