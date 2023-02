Pablo Vegetti: “La euforia dura poco en el fútbol profesional” 

Superando límites propios y prejuicios ajenos, el goleador de Belgrano Pablo Vegetti sigue poniendo las cosas en su lugar: las dudas fuera de la cancha y la pelota, adentro del arco. No es para menos, el delantero del “Pirata” de a poco dice presente en la Liga Profesional, estuvo en boca de todos por los dos goles ante River Plate que posibilitaron el festejo de todo Alberdi, sin embargo, la mentalidad no está centrada en el desahogo y mucho menos, en la conformidad.

“Hablando en serio, lo viví con euforia a ese momento pero en el fútbol los festejos pasan rápido. Se disfrutan muy poco en este fútbol profesional, es un momento de felicidad pero ya al otro día hay que pensar en el partido que viene, no hay que darle tanta importancia, el tiempo se aprovecha trabajando porque todos los fines de semana hay que rendir un examen con esta camiseta”, declaró Vegetti ante La Nueva Mañana. Y claro, en la continuidad de la charla habló también de esas miradas desconfiadas que ponían intrigas sobre si podría mantener la misma efectividad que tuvo en la Primera Nacional ahora en la máxima división del fútbol argentino.

“El fútbol es de momentos, sean buenos o malos, hay que dar vuelta la página rápidamente. Por eso no lo tomo como una revancha”, contestó casi para él mismo.

-Entonces, no te estás sacando ninguna espina…

-No, en serio, son momentos diferentes de mi carrera y de mi vida. Ya jugué en Primera División, hice goles, gané y perdí, todo es aprendizaje. Son etapas y crecimiento. Era otra época mía, de los jugadores y de los equipos donde milité. Ahora lo vivo como un momento totalmente diferente.

-Sin embargo, a fuerza de goles estás callando algunas bocas…

-El hecho de haberle convertido a River tampoco me exime de futuras críticas o de futuras malas rachas. Esto es partido a partido, fin de semana a fin de semana. En serio, no me nublo con nada. Hablar desde afuera es muy fácil. Lo vivo como puedo, siempre se va a hablar. Yo me enfoco en trabajar y dar lo mejor como profesional.

-¿Ya podés percibir la diferencia entre una categoría a otra?

-Sí, en muchos aspectos, por más que la finalidad sea la misma. Es otra calidad de jugadores, diferentes en el espacio de juego, hay más lugar para jugar y menos para resolver. Creo que la gran diferencia es la intensidad y el ritmo de juego que se necesitan para ser competitivos. Es algo que se vio muy marcado en estas dos primeras fechas.

-La adaptación parece que va por buen camino…

-Mirá, uno se va adaptando permanentemente, paso a paso. El grupo ayuda, estamos compenetrados en el objetivo, cada partido es una final, y no es una respuesta de cassette. Nos propusimos esa mentalidad en el ascenso y logramos la meta de ser campeones. No vamos a modificar esa receta.

-¿Y en lo personal?

-Tengo que ajustar muchas cosas, no me quedo con la foto de los dos goles a River. Tengo que estar bien atento. No se puede dormir nunca. Hay aspectos por corregir. Hay que mejorar día a día.

-En lo general, ¿te gusta cómo se va armando el equipo?

-Es que no son todos los partidos iguales, no todos los defensores son iguales, no todos los equipos plantean las ideas de juego de la misma manera. Por eso hay que estudiarlos a todos, analizarlos, porque en un partido podés encontrar muchas falencias del rival para poder lastimarlos. Pero nada es de memoria, al contrario.

-¿Imaginaban este arranque? Cuatro puntos ganados de seis posibles, nada menos que ante Racing Club y River.

-A mi entender tanto Racing como River son los equipos que mejor juegan en el fútbol argentino, y con ambos pudimos salir airosos. Tenemos nuestras armas, nuestras virtudes, las fuimos acomodando a las necesidades del partido y cumplimos. Encontramos forma de lastimar. Hicimos partidos más que interesantes. Ayudó la pretemporada y no caernos después de perder ese amistoso con Talleres, por los puntos la realidad es otra.

-La premisa fue más conservadora en la propuesta que salir a buscar el resultado.

-Depende, no todo es tan así. A ver, con Racing fuimos muy buenos en la parte defensiva, nos faltó mucho en ofensiva, me parece que nos tendríamos que haber animado un poco más, pero fue el primer partido, luego de perder en la semana anterior, nada menos que un clásico. A eso lo corregimos y ante River el plan nos salió a la perfección. Esto es así, ningún partido es parecido a otro.

-¿Cómo te sentís jugando con línea de cinco en defensa?

-Es mucha más tarea de lo que la gente cree, yo estoy a disposición del equipo. Y ojo que por más que haya cinco defensores, no quiere decir que el equipo no pueda atacar. Por sí, hay jugadores de otras características para lograr eso. Considero que con este esquema hay más salida por los laterales con Compagnucci y (Lucas) Diarte y eso da más libertad a algunos volantes, donde todos aportan en la contención y también pueden subir.

-Y en tu caso, estás solo arriba…

-Claro, pero depende, es cierto que ahora los extremos y los volantes tienen que hacer más recorrido. Pero nos vamos sintiendo cómodos, el equipo va apareciendo. El movimiento de algunos jugadores es más largo y sacrificados, pero en serio no creo que todos los partidos se van a plantear con las mismas características, ni con la misma forma de planificación ni con la misma intención. Hay varias maneras de encarar el juego pero igual nos sentó bien este sistema.

¿Se completa el “Gigante” de Alberdi en obras?

En los próximos días culminarán las obras de remodelación del estadio “Gigante” de Alberdi, en palcos y otros sectores, donde quedará un aforo para 33 mil personas, que podrá ser inaugurado en el duelo ante Tigre. Sin embargo, desde la dirigencia planean una sorpresa institucional. ¿Será cierto que ya hay arreglo para adquirir las dos viviendas que restaban para completar la tribuna lateral “Cuellar? Se habla de la creación de un fideicomiso para comprar esos terrenos lindantes y darle forma a un salto estético y de capacidad.

