Unidad Piquetera marcha en todo el país y Desarrollo Social niega recortes

En el marco de una jornada de protesta nacional del bloque Unidad Piquetera, denominada "Piquetazo nacional", numerosas organizaciones sociales se movilizaron este martes en distintas ciudades de todo el país, entre ellas la capital cordobesa.

Desde el bloque indicaron que la protesta es en rechazo de "casi 160.000 bajas del plan Potenciar Trabajo" y para pedir que el registro para la renovación de los beneficios "se pueda completar de manera presencial, porque hay familias que no tienen conectividad" a Internet, según dijo a Télam el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación dijeron a Télam que "todas las organizaciones conocían las implicancias y consecuencias del proceso de revalidación".

"No hay sorpresas, no hay recorte, no hay bajas. Sí hubo un largo proceso de revalidación de datos para que podamos administrar correctamente la asignación del programa. Los titulares que validaron su identidad en Mi Argentina y cumplen con los requisitos del programa no fueron suspendidos", indicaron los voceros de la cartera que conduce Victoria Tolosa Paz.

Y en ese sentido, agregaron: "A los 154.441 titulares que aún no realizaron la validación, se les abonará el 50% del importe correspondiente al mes de enero. Sin embargo, aún cuentan con la instancia 'validación fuera de plazo' que será evaluada por la Secretaria de Economía Social y al día de la fecha 20.157 personas ya hicieron el reclamo".

"El FMI manda y Tolosa Paz ejecuta, condenando a miles de familias al hambre y la pobreza", expresó la militante del Partido Obrero y concejala del FIT Cintia Frencia, que señaló irónicamente como responsable de esta situación a "este gobierno 'nacional y popular' de sojeros, banqueros e industriales".

A nivel nacional, el bloque Unidad Piquetera está integrada por el MTR-Votamos Luchar, CUBA-MTR, Movimiento Barrios de Pie, el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez, una fracción del FOL, el Polo Obrero y el Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde), entre otros.

Fuente: Télam

