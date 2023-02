Burlando apelará el fallo de los tres rugbiers que no fueron a perpetua

El abogado patrocinante de los padres de Fernando Baez Sosa sentenció: "Una justicia debil a la hora de dictar sentencia, no es Justicia".

Burlando adelantó que apelará la sentencia de los tres rugbiers que no fueron condenados a perpetua.

Burlando adelantó que apelará la sentencia de los tres rugbiers que no fueron condenados a perpetua.

El abogado patrocinante de los padres de Fernando Baez Sosa, Fernando Burlando, aseguró que van a apelar el fallo de los tres rugbiers que tuvieron una condena de 15 años de prisión, y no perpetua como el resto.

"Esto recién comienza (...) Es el primer paso hacia una respuesta que acaricie el corazón de Fernando", señaló el letrado al retirarse del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores.



En el marco de una conferencia de prensa caótica por la cantidad de gente que acompañaba a Graciela y Silvino, Burlando indicó: "Una justicia debil a la hora de dictar sentencia, no es Justicia".

En tanto, Graciela Sosa y Silvino Baez se retiraron de los tribunales rodeados de un cordón policial. Apenas pudo escucharse a la mamá de Fernando señalar que su hijo los estaba acompañando en este día tan particular.

Previo a conocerse la sentencia, el abogado patrocinante de la familia de la víctima, Fernando Burlando, había tuiteado: "Llegó el día que ningún padre desea, pero al mismo tiempo espera. Graciela y Silvino conocerán la sentencia para los 8 asesinos de su hijo. Ojalá puedan tener un poco de consuelo y gritar al cielo: “Ahora sí hijo, descansa en paz”. Fuerza para estos padres. #JusticiaParaFernando".

"Él me da las fuerzas para seguir"

En tanto, la madre de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado en la puerta de un boliche de Villa Gesell en enero del 2020, aseguró al ingresar a Tribunales pasadas las 12.30 que lo que esperaba de la "Justicia es que le den perpetua" a los ocho imputados por el crimen de su hijo.

"La única paz es consiguiendo justicia por mi hijo. Justicia para mí es que le den perpetua a todos los asesinos", dijo Graciela Sosa cuando se dirigía a la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal 1.

La mujer ingresó abrazada a su esposo Silvino Báez y tomada del brazo de una agente policial, rodeada de decenas de vecinos que gritaban "perpetua" para los acusados y "Justicia".

"Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos desde el primer día. Estamos fuertes y confiados de que se va a hacer justicia por Fernando. Vinimos con la esperanza de hacer Justicia para que él pueda descansar en paz", señaló Graciela.

A su vez, la mamá de Fernando dijo que su hijo, que tenía 18 años cuando fue asesinado, la está acompañando "desde el más allá" y admitió que pasó "una noche muy angustiante".

"Él me da las fuerzas para seguir. La noche anterior no pude conciliar el sueño. Me la pasé pensando en este momento", describió.

Por su parte, Silvino expresó: "Esperamos que consigamos la perpetua. No sé qué pasa por la cabeza de los asesinos en este momento"

Los padres de Fernando llegaron minutos antes de las 12 a Dolores, cuando ingresaron a la confitería de un hotel cercano al edificio de los tribunales, donde entre otros, se abrazaron con Ramón Dupuy, el abuelo del niño Lucio que fue asesinado en Santa Rosa y que llegó minutos antes para acompañarlos.

La zona de los tribunales permanecía este mediodía vallada y con un operativo de seguridad policial para evitar el ingreso al edificio judicial de Dolores de personas ajenas al juicio.

Cabe recordar que este lunes el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Luciano (21) y Ciro (22) Pertossi (23) como coautores homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas. En tanto, sentenció a 15 años de prisión como participes secundarios a Ayrton Viollaz (23), Blas Cinalli (21) y Lucas Pertossi (23).



